بدبیاری‌های هواوی تمامی ندارد و فشار بر روی آن به‌صورت فزاینده رو به افزایش است. در ادامه‌ی تبعات مربوط به تحریم آمریکا علیه هواوی، انجمن SD هم این شرکت را تحریم کرده و این یعنی هواوی دیگر گجت‌های خود را همراه با درگاه کارت حافظه SD یا microSD روانه‌ی بازار کند.

اگرچه طی سال‌های اخیر برخی از شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های اندرویدی تصمیم گرفتند درگاه microSD را از گوشی‌های خود حذف کنند، ولی این موضوع برخلاف جک هدفون با استقبال زیادی روبرو نشده و همچنان بسیاری از گوشی‌های اندرویدی از این مشخصه بهره می‌برند. چنین تحریمی، به‌خصوص گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده هوای و آنر را در معرض خطر قرار می‌دهد زیرا این گوشی‌ها معمولا از حافظه داخلی چندانی بهره نمی‌برند.

احتمالا بعد از اینکه دولت آمریکا در سال گذشته شرکت چینی ZTE را تحریم کرده، هواوی انتظار چنین موضوعی را برای خود داشته و به همین خاطر استاندارد نانو مموری را توسعه داده است. اما باید خاطرنشان کنیم که کارت‌های حافظه مبتنی بر این تکنولوژی تازه‌نفس چندان در دسترس کاربران قرار ندارد و در ضمن قیمت آن هم بالاتر از کارت‌های microSD است. حالا کمپانی هواوی ناچار است که تولید این کارت‌ها را افزایش دهد و قیمت آن‌ها را هم پایین بیاورد تا بتواند برای تقاضای موردنظر پاسخ‌گو باشد.

حتی شرکت همه‌فن‌حریفی مانند هواوی که قادر به تولید تراشه‌ها و کارت‌های حافظه است، به خاطر این تحریم در حال فلج شدن است. یکی از بدترین تبعات این تحریم تا حالا، از دست دادن تکنولوژی‌های شرکت ARM بوده است که این موضوع می‌تواند منجر به خروج هواوی از صنعت گوشی‌های هوشمند شود.

