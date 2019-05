چند هفته قبل، خبر مربوط به توسعه سنسور ۶۴ مگاپیکسلی دوربین موبایل توسط سامسونگ منتشر شد و در ابتدا گفته می‌شد که احتمالا اولین گوشی مجهز به این سنسور، گلکسی نوت ۱۰ خواهد بود؛ زیرا یک گوشی پرچم‌دار، معمولا از ویژگی‌های پر زرق‌وبرقی بهره می‌برد.

اما حالا طبق گزارش ET News، ظاهرا گوشی گلکسی A70S که یک پرچم‌دار محسوب نمی‌شود، همراه با این سنسور روانه‌ی بازار خواهد شد. برای یادآوری باید بگوییم که سامسونگ گوشی گلکسی A70 را مدتی قبل در بازار هند با قیمت ۴۱۶ دلاری عرضه کرد و ظاهرا گلکسی A70S نسبت به این گوشی از بهبودهای جزئی بهره می‌برد.

در پنل پشتی گلکسی A70 سه دوربین قرار دارد و با توجه به گزارش منتشر شده، دوربین اصلی مدل جدید هم به احتمال زیاد مبتنی بر سنسور ۶۴ مگاپیکسلی خواهد بود ولی در مورد دو دوربین دیگر هنوز نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. اگر این خبر صحت داشته باشد، سامسونگ برای استفاده از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی خود رویکرد جالبی را در پیش گرفته است. سامسونگ مدتی قبل اعلام کرد که طبق استراتژی جدید این شرکت، آن‌ها از این پس مشخصه‌های نوآورانه‌ی بیشتری را در گوشی‌های میان‌رده خود تعبیه می‌کنند و به ارائه‌ی آن‌ها در گوشی‌های گلکسی اس و گلکسی نوت بسنده نخواهند کرد. ارائه‌ی این سنسور در یک گوشی میان‌رده هم در راستای همین استراتژی خواهد بود. به گزارش ET News، گلکسی A70S در نیمه‌ی دوم سال جاری روانه‌ی بازار می‌شود.

