بعد از ورود هواوی به لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا، همچنان شاهد افتادن دومینوهای مختلف هستیم و روزبه‌روز شرکت‌ها و نهادهای بیشتری خبر قطع همکاری خود را با این شرکت چینی اعلام می‌کنند. تا حالا، شرکت‌هایی مانند گوگل، کوالکام، اینتل و از همه بدتر ARM خبر کنار گذاشتن هواوی را منتشر کرده‌اند. و حالا، طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، هواوی موقتا دسترسی به اتحادیه وای‌فای را هم از دست داده است که البته تاثیر این تصمیم عمدتا در بلندمدت دیده خواهد شد.

اتحادیه وای‌فای ائتلافی از شرکت‌هایی مانند اپل، کوالکام، Broadcom، اینتل و بسیاری از دیگر شرکت‌ها است که بر آینده‌ی تکنولوژی‌های بی‌سیم تاثیرگذار هستند. اگرچه خروج موقت هواوی از این اتحادیه به معنای عدم امکان بهره‌گیری از تکنولوژی وای‌فای نیست، ولی به هرحال این یعنی هواوی دیگر نمی‌تواند در تصمیمات کلان مربوط به این تکنولوژی تاثیرگذار باشد.

اگرچه خروج از اتحادیه وای‌فای خبر خوبی محسوب نمی‌شود، ولی به هر حال اثرات این تصمیم کوتاه‌مدت نخواهد بود.

به عبارتی دیگر اگرچه خروج از اتحادیه وای‌فای خبر خوبی محسوب نمی‌شود، ولی به هر حال اثرات این تصمیم کوتاه‌مدت نخواهد بود ولی در بلندمدت باعث می‌شود که هواوی‌ در این زمینه نسبت به رقبا حرف کمتری برای گفتن داشته باشد.

یک جواب احتمالی از جانب چین و هواوی‌ برای این تصمیم، احتمالا تشکیل یک کنسرسیوم جدید یا عضویت در دیگر اتحادیه‌های غیر آمریکایی باشد. اگرچه چنین گزینه‌هایی روی میز قرار دارد، ولی بدون عضویت در اتحادیه اصلی وای‌فای، هواوی‌ به‌سختی می‌تواند با آن‌ها در بازار بین‌المللی رقابت کند.

