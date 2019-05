به‌نظر می‌رسد بار دیگر می‌توانیم انتظار عرضه‌ی نسل جدید آیفون SE را داشته باشیم. طبق اطلاعاتی که از جانب زنجیره تامین کمپانی اپل فاش شده، گویا در سال ۲۰۲۰ نسل جدید این گوشی روانه‌ی بازار می‌شود.

طبق نظر تحلیلگران، به‌نظر می‌رسد اپل قصد دارد با بهره‌گیری از قطعات داخلی آیفون ۸، نسل دوم آیفون SE را تولید کند. البته باید بگوییم که فقط تعداد اندکی از تامین‌کنندگان قطعات در مورد این موضوع اخباری شنیده‌اند. به همین خاطر شاید فقط یک شایعه معمولی باشد و در نهایت قرار نیست چنین محصولی عرضه شود. در رابطه با محصولات اپل، همواره خبرهای زیادی از جانب کمپانی‌های تامین‌کننده قطعات منتشر می‌شود که تمام آن‌ها صحت ندارند.

برای یادآوری باید بگوییم که آیفون SE در سال ۲۰۱۶ با نمایشگر ۴ اینچی و قیمت ۳۹۹ دلاری معرفی شد و تولید آن هم پاییز گذشته خاتمه یافت. طی چند سال گذشته، مرتبا شایعات زیادی در مورد عرضه نسل دوم این گوشی منتشر شده است. اگر نسل دوم آیفون SE مبتنی بر سخت‌افزار آیفون ۸ باشد، یعنی شاهد بهره‌گیری از تراشه A11، سه گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی خواهیم بود.

در این گزارش، فقط به سخت‌افزارهای احتمالی این گوشی اشاره شده ولی در رابطه با قیمت باید بگوییم که اگر این گوشی می‌خواهد جانشین خوبی برای SE باشد، باید قیمت آن هم در حوالی ۴۰۰ دلار در نظر گرفته شود. اپل برای اینکه بتواند قیمت نهایی این گوشی را پایین بیاورد، باید از نمایشگر کوچک‌تر با رزولوشن پایین‌تر استفاده کند و مطمئنا شاهد ارائه‌ی فیس آی‌دی نخواهیم بود.

تاریخ عرضه این گوشی اوایل ۲۰۲۰ ذکر شده و به همین خاطر اگر این گوشی در دست ساخت باشد، در کنار دیگر آیفون‌های پرچم‌دار معرفی نخواهد شد.

منبع: Cult Of Mac

The post افزایش احتمال عرضه نسل جدید آیفون SE appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala