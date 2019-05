بررسی تخصصی هواوی P30 لایت

هواوی P30 پرو یک گوشی فوق العاده است اما با برچسب قیمتی ۹۰۰ دلاری، انتخاب همه نیست. از همین رو، شرکت هواوی دو نسخه دیگر از خانواده P30 را هم معرفی کرده و حالا می‌خواهیم ارزان‌ترین عضو این خانواده یعنی گوشی هواوی P30 لایت را بررسی کنیم.

این گوشی که با نام هواوی Nova 4e در کشور چین شناخته می‌شود، یک محصول میان‌رده به حساب می‌آید و به پردازنده Kirin 710 مجهز شده. البته از آن‌جایی که با محصولی از خانواده P طرف هستیم، یعنی این گوشی در بخش دوربین و عکاسی، حرف‌هایی برای گفتن خواهد داشت.

اگرچه هواوی P30 لایت محصولی ارزان قیمت و میان‌رده است اما با داشتن دوربینی با زاویه دید عریض و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی، رسالت خود برای قرار گرفتن در خانواده P را به خوبی انجام داده است. در ادامه با ما در دیجی‌کالا مگ همراه باشید تا این گوشی را بررسی کنیم.

طراحی

برخلاف گوشی P20 Lite که طراحی متفاوت با خانواده P20 داشت، این گوشی شبیه به دیگر گوشی‌های سری P30 طراحی شده است. در جلو و پشت این گوشی، شاهد استفاده از شیشه هستیم. هواوی از رنگ‌های متنوع برای بخش پشتی این گوشی هم استفاده کرده که مخصوصا رنگ گرادیانت آبی، ظاهری جذاب به این گوشی بخشیده و این گوشی را شبیه به پرچمداران کرده است.

با اطمینان می‌توانم بگویم P30 لایت به اندازه دیگر گوشی‌های سری P، چشم‌نواز و جذاب است؛ جوری که حتی ممکن است به سادگی با پرچمداران این خانواده نیز اشتباه گرفته شود. شاید یک نقطه ضعف طراحی این گوشی را بتوانیم چینش سه تایی دوربین این گوشی بدانیم که تقریبا به میزان قابل توجهی از بدنه دستگاه بیرون زدگی دارد.

همچنین از آن‌جایی که خبری از سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر P30 لایت نیست، این سنسور در بخش پشتی گوشی قرار گرفته است. جایگاه این سنسور نیز به درستی انتخاب شده و انگشت به سادگی آن را پیدا می‌کند. بگذارید همینجا بگوییم که سرعت و دقت این سنسور نیز بسیار بالاست و تنها با یک لمس کوتاه، قفل دستگاه را باز می‌کند. دکمه‌ها، پورت‌ها و همچنین بلندگو نیز در جای درستی قرار گرفته‌اند و نمی‌توان ایرادی به آن‌ها گرفت. راستی، گفتیم پورت‌ها چراکه این گوشی علاوه بر پورت USB-C، پورت ۳.۵ میلی‌متری برای اتصال هدفون نیز دارد که این روزها، چیز نایابی در گوشی‌ها است. این دو پورت در کنار بلندگوی اصلی دستگاه، در لبه پایینی گوشی قرار گرفته‌اند. همچنین لبه پایینی نیز انحنای خود را از دست داده و سطحی صاف دارد که از این نظر، با زبان طراحی دیگر گوشی‌های خانواده P30، همخوانی دارد.

متاسفانه، هواوی از شیشه‌های گوریلا گلس در این گوشی استفاده نکرده و خبری از استاندارد ضد‌آب بودن نیز در هواوی P30 لایت نیست. البته اگرچه شیشه رویی گوشی، مقاومت گوریلا گلس را نخواهد داشت اما خوشبختانه خود هواوی روی صفحه نمایش P30 لایت یک برچسب محافظ قرار داده که مقاومت نمایشگر در بربر خط و خش را بالا می‌برد.

جدا از این مورد، شیشه رویی و پشتی این گوشی از نوع ۳D است که با داشتن خمیدگی‌هایی در کناره‌ها، ارگونومی این گوشی را بالا برده است. دور تا دور گوشی را هم یک فریم آلومینیومی فرا گرفته تا از نظر مواد مورد استفاده در ساخت این گوشی، نتوانیم ایرادی به محصول بگیریم. اگرچه در نهایت با گوشی ارزان قیمت و میان‌رده روبرو هستیم اما حتی می‌توانیم بگوییم حسی که این گوشی در دست دارد، می‌تواند حتی از P30 Pro بهتر باشد. مخصوصا اینکه ابعاد P30 لایت هم از P30 پرو کوچک‌تر است و بهتر در دست می‌نشیند.

حتی می‌توانیم بگوییم این روزها گوشی‌های میان‌رده می‌توانند از برخی جهات بهتر از پرچمداران اندرویدی باشند. همین که این گوشی دارای سنسور اثر انگشت کلاسیک در بخشی پشتی است و جک هدفون نیز دارد، باعث می‌شود در این موارد نسبت به محصولی مثل P30 Pro، قابل اعتماد‌تر و سریع‌تر باشد.

نمایشگر

هواوی P30 لایت دارای نمایشگری با رزولوشن ۲۳۱۲ در ۱۰۸۰ پیکسل است و نسبت نمایش هم ۱۹.۲۵ به ۹ است. بار دیگر، در این بخش هم طراحی محصول می‌درخشد.

با داشتن حاشیه‌های کم در این نمایشگر، این گوشی ظاهری بهتر از پرچمداران یکی دو سال اخیر دارد و بریدگی قطره مانند و کوچکی که در بالای صفحه نمایش قرار گرفته نیز، کمترین میزان حواس پرتی را برای کاربر ایجاد می‌کند. البته مثل همیشه می‌توانید کناره‌های این بریدگی را در تنظیمات گوشی به رنگ سیاه تبدیل کنید تا این بریدگی را مخفی کرده باشید.

رنگ‌ها و کانتراست تصاویر، طبیعتا کمتر از دو پرچمدار این خانواده یعنی گوشی‌های P30 و P30 Pro است و خب انتظاری جز این هم نمی‌رود. اما این ضعیف بودن نمایشگر به این معنی نیست که در هنگام بازی‌ها یا مشاهده ویدیو، مشکلی وجود خواهد داشت.

میزان روشنایی این نمایشگر هم به اندازه P30 Pro نیست اما اگر بخواهیم مقایسه این نمایشگر با صفحه نمایش گوشی پرچمدار P30 Pro را کنار بگذاریم، در مجموع با صفحه نمایش خیلی خوبی روبرو هستیم. درواقع می‌خواهیم بگوییم اگر P30 لایت را در کنار یک پرچمدار نگذارید، اصلا متوجه ضعیف بودن نمایشگر این محصول نمی‌شوید.

در مجموع، متون نمایش داده شده شارپ هستند که البته جای تعجبی هم ندارد. نمایشگر ۶.۱۵ اینچی و LCD این گوشی، در هر اینچ خود ۴۱۵ پیکسل جای داده که حتی از گوشی پرچمداری مثل آیفون XR هم بیشتر است.

در تنظیمات این نمایشگر، دو حالت رنگی Vivid و Normal وجود دارد. در حالت پیش‌فرض، حالت رنگی Vivid روی P30 لایت فعال است و در مجموع این دو پروفایل رنگی، می‌توانند رنگ‌ها را در محدوده DCI-P3 و sRGB نمایش دهند. همچنین ویژگی Eye Comfort هم در تنظیمات نمایشگر P30 لایت وجود دارد. حتما می‌دانید که نور آبی در شب‌ها باعث بی‌خوابی می‌شود اما با فعال کردن Eye Comfort در ساعات شبانه، می‌توان نور آبی نمایشگر گوشی را تا حد زیادی کاهش داد تا مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

شاید بزرگ‌ترین نقطه ضعف نمایشگر P30 لایت را بتوانیم در حوزه روشنایی و خوانایی نمایشگر در زیر آفتاب و همچنین پایین بودن کانتراست در نمایش رنگ سیاه بدانیم. در مجموع اما باید انتظارات‌مان از یک گوشی میا‌ن‌رده را هم معقول بدانیم و با برچسب قیمتی که این گوشی دارد، با نمایشگر خیلی خوبی روبرو هستیم.

رابط کاربری

رابط کاربری گوشی‌های هواوی را دیگر باید بشناسید. هواوی P30 لایت همان رابط کاربری EMUI معروف را دارد که روی پرچمداران سری P30 نیز نصب شده است. این رابط کاربری روی اندروید ۹.۰ سوار شده و از امکانات مختلفی برخوردار است.

ممکن است زیاد خوانده و شنیده باشید که رابط کاربری گوشی‌های هواوی، چندان تعریفی ندارد اما بگذارید بگوییم در یکی دو سال اخیر، EMUI بهتر از همیشه شده. حتی همین حالا هم فکر می‌کنیم EMUI از رابط کاربری گوشی‌های HTC و LG هم بهتر است.

تنظیمات و امکانات مختلف در EMUI وجود دارد که کاربران می‌توانند با توجه به سلیقه و نیاز خود، از آن‌ها استفاده کنند. برای مثال شخصا اولین کاری که پس از روشن کردن P30 لایت انجام دادم، باز گرداندن صفحه اپلیکیشن‌ها بود. به طور پیش‌فرض، تمام اپلیکیشن‌ها در صفحه‌های اصلی لانچر این گوشی نمایش داده می‌شوند اما می‌توان از تنظیمات EMUI، صفحه مربوط به اپلیکیشن‌ها را به این لانچر باز گرداند.

EMUI نصب شده روی هواوی P30 لایت، امکانات فراوان و مختلفی دارد. از تنظیمات مختلف برای نمایشگر مثل مخفی کردن ناچ یا بریدگی گرفته تا تغییر سه دکمه اندروید به ژست‌های حرکتی. در جای جای این رابط کاربری، از آیکن‌های رنگی استفاده شده و حتی آخرین نسخه‌های اندروید هم در این زمینه و به خصوص در اپلیکیشن تنظیمات، شبیه به EMUI شده است.

این رابط کاربری به صورت تقریبا روان و بدون مشکل اجرا می‌شود که بخش زیادی از آن، به بهینه بودن EMUI و بخش دیگر به قدرت پردازشی پردازنده Kirin 710 برمی‌گردد. اما چرا «تقریبا روان»؟ زیرا در بعضی موارد مخصوصا در هنگام باز کردن صفحه مولتی تسک، شاهد افت فریم و لگ بودم. مواردی از این دست در بخش‌های دیگر نیز ممکن است مشاهده شود اما به نظر نمی‌رسد این مشکل آنقدر حاد باشد که با بروزرسانی نرم‌افزاری حل نشود.

یک ویژگی جذاب دیگر که از اندروید پای به این رابط کاربری آمده، Digital Balance نام دارد. این ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد تا میزان استفاده خود از گوشی را با آماری دقیق ببیند. Digital Balance حتی می‌تواند بگوید که در روز چند بار گوشی خود را برداشته و قفل آن را باز کرده‌اید و از هر اپلیکیشن، چقدر استفاده داشته‌اید. هدف نهایی از چنین ویژگی، این است که بتواند اعتیاد ما کاربران به گوشی‌هایمان را کمتر کند که قابل تحسین است.

موارد ریز و درشتی دیگری مثل گذاشتن رمز برای فایل‌ها و اپلیکیشن‌ها، امکان ضبط ویدیو از نمایشگر و ویژگی App Twin که اجازه می‌دهد دو نسخه از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان خود داشته باشید نیز از دیگر ویژگی‌های EMUI است.

راستی یک ویژگی جذاب دیگر، قابلیت تشخیص چهره در این رابط کاربری است. تشخیص چهره در این گوشی تنها از دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی P30 Lite استفاده می‌کند که این یعنی به امنیت آن نمی‌توان خیلی اعتماد کرد ولی در عوض به سرعت می‌تواند چهره شما را تشخیص دهد و در کسری از ثانیه، قفل دستگاه را باز کند. از این ویژگی می‌توان برای قفل کردن اپلیکیشن‌های مختلف نیز استفاده کرد اما همانطور که گفتیم، امنیت آن تضمین شده نیست و ممکن فردی دیگر بتواند تنها با عکس شما، از این قفل عبور کند.

دوربین

این گوشی همانطور که تا الان متوجه شده‌اید، دارای سه دوربین در بخش پشتی و یک دوربین سلفی در جلوی دستگاه است. بگذارید قبل از هرچیز، سراغ مشخصات دوربین‌های اصلی این گوشی برویم.

چینش سه تایی دوربین که در بخش پشتی P30 لایت خودنمایی می‌کند، شامل دوربین اصلی ۲۴ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/1.8 است. نکته جالب اینجاست که گوشی P30 لایت در برخی از نقاط دنیا، با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی ارائه می‌شود اما به هر دلیلی، هواوی تصمیم گرفته تا نسخه دیگری از این گوشی که دوربین ۲۴ مگاپیکسلی دارد را به بازار ایران بفرستد. قبل از اینکه سراغ نمونه تصاویر این دوربین برویم، بگذارید دیگر دوربین‌های این گوشی را هم بررسی کنیم.

دوربین دوم این گوشی، از نوع اولترا واید است. سنسور این دوربین رزولوشن ۸ مگاپیکسلی دارد و با لنزی با زاویه عریض، می‌تواند تصاویری فوق عریض را ثبت کند. دوربین سوم هم یک سنسور ۲ مگاپیکسلی دارد و برای سنجش عمق میدان در عکاسی پرتره، کاربرد خواهد داشت.

اپلیکیشن دوربین P30 لایت هم شامل امکانات مختلف است و از حالت عکاسی در شب یا Night Mode گرفته تا امکان ثبت تصاویر بهتر به کمک هوش مصنوعی. اما نتایج به شکل است؟

تصاویری که با دوربین اصلی ثبت می‌شوند، جزئیات زیادی دارند تا جایی که انگار نرم‌افزار دوربین این گوشی، تصاویر را به صورت مصنوعی شارپ کرده است. جالب اینجاست که گاهی اوقات پس از ثبت عکس نیز در اپلیکیشن دوربین پیامی ظاهر می‌شود که می‌گوید چند ثانیه دیگر ثابت بمانید تا تصویر بتواند شارپ‌تر شود. یک نکته دیگر درباره شارپ بودن تصاویر این است که معمولا مرکز تصاویر از شارپنس بالایی برخوردار است در صورتی که گوشه‌های عکس، کمی تار هستند.















رنگ‌ها نیز به حالت طبیعی و آن چیزی که چشم می‌بیند، نزدیک‌تر است و خبری از اشباع رنگ یا تغییر آن‌ها وجود ندارد که خبر خیلی خوبی است. البته ممکن است بعضی رنگ‌های اشباع شده را بیشتر بپسندند که درواقع همین جاست که ویژگی AI به کار می‌آید. هوش مصنوعی در اپلیکیشن این دوربین می‌تواند به صورت لحظه‌ای تا ۲۲ صحنه را تشخیص دهد و تنظیمات و رنگ‌ها را با توجه به آن تغییر دهد. برای مثال اگر بخش زیادی از عکس شما را آسمان تشکیل داده باشد، با AI رنگ آبی آسمان بیشتر می‌شود.

گستره دینامیکی دوربین در حالت خودکار (یا همان Photo در اپلیکیشن دوربین)، چندان زیاد نیست و ممکن است جزئیات سایه‌ها بیشتر باشد و نواحی پرنور عکس نیز دچار اووراکسپوژر یا نوردهی بیش از حد بشوند. اما این مشکل تا حد زیادی به کمک HDR قابل حل است.









عکاسی در شب نیز به کمک حالت Night Mode قابل انجام است و می‌توان نتایج نسبتا خوبی را شکار کرد. اما چرا «نسبتا»؟ تصاویر ثبت شده با Night Mode اگرچه روشنایی زیادی دارند و شاید نسبت به پرچمداران هم بهتر باشد اما در این تصاویر، میزان HDR اگزجره می‌شود. برای مثال در تصاویر زیر می‌توانید ببینید که بدون حالت Night Mode، شرایط مطلوبی را شاهد هستیم اما به محض استفاده از Night Mode، گویا تمام صحنه به صورت مصنوعی روشن شده است. در سه عکس زیر، تصویر ثبت شده با دوربین واید این گوشی نیز قابل مشاهده است.

صحبت از دوربین واید شد و باید بگوییم که جزئیات و کیفیت این دوربین هشت مگاپیکسلی، در حد و اندازه‌های سنسور اصلی و ۲۴ مگاپیکسلی P30 Lite نیست. حالت عکاسی Night Mode نیز برای این دوربین وجود ندارد. اما همین که حالا شاهد دوربین واید در گوشی‌های میان‌رده نیز هستیم، خبر خوشحال کننده‌ای است. انتظار ثبت تصاویر فوق العاده با دوربین واید این گوشی را نداشته باشید و به آن به عنوان گزینه‌ای برای ثبت عکس‌هایی با زاویه عریض نگاه کنید.











اما ستاره اصلی دوربین‌های این گوشی، دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی دستگاه است. این دوربین با دوربین سلفی پرچمداران این خانواده، رزولوشن یکسانی دارد و می‌تواند سلفی‌هایی با جزئیات بالا از شما ثبت کند. لنزی که در جلوی آن قرار گرفته نیز دیافراگم f/2.0 دارد و فوکوس آن ثابت است. AI در دوربین جلو نیز می‌تواند تا هشت سناریو و صحنه مختلف را پیش‌بینی کند و تنظیمات دوربین را با توجه به آن‌ها تغییر دهد.

جدا از این موارد، در اپلیکیشن دوربین P30 Lite شاهد حالت Pro برای در دست گرفتن تمام تنظیمات در عکاسی نیز خواهید بود. فیلم‌برداری با این گوشی نیز تا رزولوشن ۱۰۸۰P امکان پذیر است و متاسفانه خبری از ۴K نیست. فیلم‌برداری صحنه آهسته با این محصول نیز تنها در رزولوشن ۷۲۰P و با سرعت‌های ۴۸۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه، امکان پذیر است.

در مجموع باید بگوییم به عنوان محصولی از خانواده P، با دوربین خوبی در این گوشی مواجه هستیم. اما شخصا فکر می‌کنم هواوی می‌تواند با ارائه یک بروزرسانی نرم‌افزاری، حالت Night Mode در دوربین این گوشی را بهبود ببخشد و P30 Lite را تبدیل به یکی از بهترین گوشی‌های میان‌رده برای عکاسی در شب کند. دوربین سلفی و دوربین اصلی این محصول، نقاط قوت آن هستند و دو دوربین دیگر، وظایف خود را به خوبی می‌دانند اما نباید انتظار فوق العاده‌ای از آن‌ها، مخصوصا دوربین واید، داشت.

سخت‌افزار و عملکرد

حتی اگر شناخت کمی به محصولات هواوی داشته باشید نیز می‌دانید که این شرکت پردزانده‌های محصولاتش را خودش تولید می‌کند. هواوی P30 لایت نیز از این قاعده مستثنی نیست و شاهد استفاده از Kirin 710 به عنوان قلب تپنده این گوشی هستیم.

این پردازنده هشت هسته‌ای است که چهار هسته آن از نوع Cortex-A73 بوده و سرعت ۲.۲ گیگاهرتزی دارد و چهار هسته دیگر از نوع Cortex-A53 با سرعت ۱.۷ گیگاهرتز دارد. واحد پردازش گرافیکی این چیپست مجمع هم Mali G51 است که خیلی قابل تعریف نیست. همچنین در این چیپست مجمع، مودم LTE هم قرار داده شده که تا سرعت ۶۰۰ مگابیت می‌تواند دانلود و تا سرعت ۱۵۰ مگابیت، آپلود داشته باشد.

در کنار این پردازنده، چهار گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی هم وجود دارد. اگر تمایلی به استفاده از جایگاه سیم کارت دوم نداشته باشید نیز می‌توانید با کارت حافظه جانبی، حافظه P30 لایت را افزایش دهید.

اما عملکرد این مجموعه سخت‌افزاری چطور است؟ بگذارید ابتدا پردازنده این گوشی را با رقبای مستقیم خود که معمولا پردازنده اسنپدارگن ۷۱۰ دارند مقایسه کنیم. اسنپدراگن ۷۱۰ دارای ۶ هسته است اما هسته‌های پردازشی آن از تکنولوژی جدیدتری بهره می‌برند. لیتوگرافی پردازنده اسنپدراگن ۷۱۰ از نوع ۱۰ نانومتری است در صورتی که Kirin 710، لیتوگرافی ۱۲ نانومتری دارد.

در مجموع بنچمارک‌های Kirin 710 از Snapdragon 710، نتایج ضعیف‌تری را نشان می‌دهد. مخصوصا در بخش گرافیک که چیپست کوالکام از واحد پردازش گرافیکی قدرتمندتری بهره می‌برد. این در شرایطی است که P30 لایت از GPU Turbo 2.0 نیز پشتیبانی می‌کند و این بهترین عملکرد گرافیکی است که می‌توان از این چپیست انتظار داشت. ولی در نهایت نباید انتظار اجرای بازی‌های سنگین با بهترین تنظیمات را در P30 لایت داشته باشید.

اما اگر اهل بازی‌های فوق سنگین نیستید، بگذارید بگوییم که اعداد و ارقام نمی‌توانند عملکرد P30 لایت در دنیای واقعی را مشخص کنند. به طور کلی، رابط کاربری این گوشی به شکلی روان اجرا می‌شود و مشکلی در انجام کارهای مختلف با این گوشی نخواهید داشت. در اجرای بازی‌های سبک نیز مشکلی با این گوشی وجود ندارد و از پس آن‌ها به خوبی برمی‌آید.

شاید بتوانیم بگوییم بزرگ‌ترین ضعف P30 لایت در بخش عملکرد و سخت‌افزار، مربوط به توان پردازش گرافیکی می‌شود که این گوشی را عقب‌تر از رقبا نگه داشته اما به طور کلی عملکرد خود گوشی در سطح خیلی خوبی برای یک گوشی میان‌رده خواهد بود.

باتری و بلندگو

یکی از نقاط قوت دو گوشی دیگر خانواده P30، عملکرد و شارژدهی باتری آن‌ها است. این مورد را اما نمی‌توان در گوشی P30 Lite مشاهده کرد. البته ابدا قصد ندارم بگویم عمر باتری در این گوشی کوتاه خواهد بود! باتری این گوشی ۳۳۴۰ میلی‌آمپری است و این باتری می‌تواند نمایشگر گوشی را با توجه به استفاده شما، بین ۴ تا ۵ ساعت، روشن نگاه دارد.

استفاده من شامل چرخ زدن در شبکه‌های اجتماعی و مشاهده محتوای ویدیویی و همچنین پخش موسیقی می‌شد. صحبت از موسیقی شد و بگذارید بگویم که بلندگوی این دستگاه از نوع مونو است و خبری از بلندگوی استریو نیست. این بلندگو در لبه پایینی گوشی قرار گرفته و در کمال تعجب، کیفیت مطلوبی دارد. معمولا از یک بلندگوی مونو چنین انتظاری نمی‌رود اما صدای خروجی از این بلندگو، رسا و واضح است و بزرگ‌ترین نقطه ضعف آن این است که ممکن است گاهی به اشتباه با دست خود آن را بپوشانید.

در طول استفاده من از P30 Lite، میزان روشنایی نمایشگر روی حالت خودکار گذاشته شده بود و در اکثر اوقات، روشنایی نمایشگر روی متوسط بود. همچنین حالت Performance Mode که قرار است عملکرد کلی دستگاه را بهبود ببخشد نیز روشن بود و به عدد حدودی ۴ ساعت و نیم برای روشن بودن نمایشگر با یک بار شارژ رسیدم.

اینکه شما بتوانید چه عمر باتری از این گوشی دریافت کنید، کاملا بستگی به نوع استفاده خودتان دارد و ممکن است بتوانید عددی بیشتر و یا حتی عددی کمتر در روشن بودن نمایشگر با باتری این گوشی دست یابید. این مصرف باتری برای ما معمولی اما رو به بالا حساب می‌آید که برای یک گوشی میان‌رده، خوب است.

همچنین شارژ این باتری نیز با شارژر ۱۸ واتی که در بسته‌بندی محصول وجود خواهد داشت انجام می‌شود. این شارژر می‌تواند در زمانی حدود صد دقیقه، باتری گوشی را از صفر تا صد درصد شارژ کند.

جمع بندی

هواوی P30 Lite به عنوان یک گوشی میان‌رده، محصول خیلی خوبی است. بزرگ‌ترین جنبه مثبت آن، طراحی جذاب و دلربای این گوشی است که از پرچمداران امسال هواوی، الگو گرفته است. به عنوان محصولی از خانواده P، انتظار دوربین بهتری از این گوشی داشتیم اما اگر این مورد را نادیده بگیریم، به نسبت یک پرچمدار، P30 Lite دوربین خوبی دارد. این دوربین حتی می‌تواند با بروزرسانی‌های نرم‌افزاری، بهتر هم بشود اما باید دید آیا هواوی قصد عرضه چنین بروزرسانی‌هایی را دارد یا خیر.

عملکرد گوشی با پردازنده Kirin 710 در سطح مطلوبی قرار دارد و تنها مشکل آن، گرافیک ضعیف است که اگر اهل بازی‌های سنگین نباشید، موضوع آزاردهنده‌ای نیست. در نهایت نمایشگر بدون حاشیه دستگاه هم کیفیت مطلوبی دارد و رنگ‌ها را با دقت بالایی نمایش می‌دهد ولی در بخش روشنایی، کمی ضعیف‌تر از آن چیزی است که انتظار داشتیم.

نکات مثبت مختلفی اعم از دوربین سلفی، شارژر سریع و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی در این گوشی وجود دارد که وقتی آن‌ها را در این طراحی زیبا می‌بینیم، نمی‌توانیم به سادگی از کنار این گوشی بگذریم. اما در نهایت برای کاهش قیمت، هواوی مجبور شده در بعضی موارد مثل باتری یا عملکرد کلی، کوتاهی کند که اگر با آن مشکلی ندارید، خرید هواوی P30 لایت می‌تواند عاقلانه باشد. شما درباره این محصول چه فکر می‌کنید؟ نظرات خود را با ما درمیان بگذارید.

طراحی زیبا

دقت بالای نمایشگر

دوربین سلفی قدرتمند

ارزش خرید بالا ‌ عمر باتری متوسط

عملکرد ضعیف‌تر پردازنده نسبت به رقبا

عدم دارا بودن استاندارد مقاومت در برابر آب و گرد و غبار

روشنایی پایین نمایشگر

