این روزها، با بالارفتن بی‌سابقه قیمت گوشی‌های هوشمند، بازار گوشی‌های هوشمند چینی رونق خوبی پیدا کرده‌اند. اما آیا باید به قیمت پایین و امکانات بالای این گوشی‌ها اعتماد کنیم؟ اگر قصد خرید گوشی هوشمند دارید بد نیست نگاهی به این مقاله داشته باشید.

اگر یادتان باشد، پارسال همین روزها بود که بازار گوشی‌های هوشمند و کالای تکنولوژیک، افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. افزایش نرخ دلار، اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه و هم‌چنین عدم عرضه موبایل توسط فروشندگان، همگی جزو عواملی بودند که به افزایش قیمت این کالای تکنولوژیک دامن زدند. از دلایل افزایش قیمت عجیب و غریب گوشی‌های همراه که بگذریم؛ از همان روزها بود که خرید گوشی‌های رده‌بالای هوشمند، برای بسیاری از کاربران تبدیل به یک آرزوی دور و دراز شد.

با گذشت بیشتر از یک‌ سال از افزایش قیمت‌ها و تلاش‌ها برای کاهش قیمت موبایل، تغییر خاصی در قیمت‌ها مشاهده نشده‌است. به همین دلیل، بسیاری از کاربران ترجیح داده‌اند که برای خرید تلفن همراه به بازار برندهای چینی سر بزنند. امکانات عالی، طراحی جذاب و البته قیمت پایین، از مهم‌ترین دلایل جذابیت برندهای چینی در بازار موبایل بوده‌است. اما آیا زمان آن رسیده‌است که ضرب‌المثل «هیچ ارزونی بی‌حکمت نیست» را فراموش کنیم؟

این روزها برند شیائومی، تبدیل به رقیبی سرسخت برای برند هوآوی میان خریداران و کاربران تلفن همراه شده‌است. اما آیا صرف قیمت پایین این برند چینی، دلیل محبوبیت آن میان کاربران شده‌است؟ دلایل کاربران و کارشناسان برای خرید گوشی‌های این برند چیست؟

به خاطر یک مشت دلار

همیشه پای پول در میان است! همانطور که می‌دانید، مهم‌ترین علت محبوبیت و فراگیر شدن گوشی‌های شیائومی، قیمت پایین، نسبت به امکانات سخت‌افزاری فراوان است. امکاناتی که گوشی ۳۰۰ تا۴۰۰ دلاری شیائومی در اختیار کاربران قرار می‌دهد را می‌توان در گوشی‌های ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلاری برندهایی مانند سامسونگ، اپل و موتورولا پیدا کرد. به‌همین دلیل، بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند تا به جای صرف هزینه‌ای هنگفت برای برندی خاص، برای گوشی‌های پرچمدار شیائومی پول بدهند.

به گواه بسیاری از کارشناسان، ارزان بودن گوشی‌های شیائومی در دو علت مهم قابل توضیح است. نکته اول اینکه شیائومی برخلاف بسیاری دیگر از محصولات دیجیتال در دنیا، بدون واسطه و با شبکه‌ای وسیع از فروشندگان آنلاین، به فروش می‌رسد. فروش بی‌واسطه محصولات این شرکت و عرضه مستقیم آن به مشتری، یکی از مهم‌ترین دلایل ارزان بودن آن است. نکته دوم این است که شرکت شیائومی، هزینه‌ای برای تبلیغات تلویزیونی و رسانه‌ای نمی‌پردازد. تمام تبلیغات این شرکت، از محور شبکه‌های اجتماعی و در بستر اینترنت صورت می‌گیرد. این عامل، موجب کاهش هزینه تمام شده محصولات شرکت شیائومی شده‌است.

فناوری‌های پیشرفته

همانطور که قبلا هم اشاره کردم، گوشی‌های شیائومی تکنولوژی‌هایی را در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد که در برندهای دیگر، با قیمت‌های بسیار بالاتر آن‌ها را خواهید دید. شیائومی، در هر مدل، کاربرانش را شگفت‌زده می‌کند. تکنولوژی شارژ سریع کوآلکام، پردازنده‌های فوق سریع، صفحه نمایش AMOLED، حسگر اثر انگشت و فیس‌لاک، نمونه‌هایی از فناوری‌های به‌کار رفته در این تولیدات این برند هستند. هم‌چنین، به ادعای بسیاری از منتقدین، دوربین گوشی‌های شیائومی کیفیت بسیار بالایی دارند.

این مساله به خوبی در گوشی‌های پرچم‌دار شیائومی قابل مشاهده‌ است. وجود دو دوربین با سنسور ۱۲ مگاپیکسلی در دوربین اصلی، به شما این امکان را می‌دهد تا تجربه متفاوتی را در عکاسی تجربه کنید. هم‌چنین دوربین‌های این گوشی، برای عکاسی در نور کم هم ایده‌آل هستند.

باطری پربرکت

تجربه کاربران در استفاده از گوشی‌های شیائومی، ثابت کرده‌است که ذخیره انرژی در این گوشی‌ها، به طرز هیجان‌انگیزی قدرتمند است. باطری گوشی‌های شیائومی قادرند ساعتها انرژی را ذخیره کنند و به این زودی‌ها خالی نمی‌شوند. از طرف دیگر، به راحتی فول شارژ می‌شوند و شما را منتظر نمی‌گذراند.

گرافیک چشم‌نواز

صفحه نمایش خیره‌کننده با فناوری AMOLED، و رنگ‌های خیره‌کننده در صفحه نمایش یکی دیگر از دلایل کاربران برای انتخاب محصولات برند شیائومی است. رابط کاربری چشم‌نواز MIUI، که یکی از محبوب‌ترین رابط‌های کاربری میان گوشی‌های اندروید است هم یکی از نقاط قوت محصولات این برند است. در کنار همه این نقاط مثبت، این نکته را هم لحاظ کنید که گارانتی گوشی‌های شیائومی، با روت کردن آن باطل نمی‌شود.

این‌ها همه دلایلی هستند که کاربران را به خرید محصولات جذاب و خوش قیمت شیائومی ترغیب می‌کنند. اما گل بدون خار نمی‌شود و موبایل‌های شیائومی هم مثل هر محصول دیگری نقاط ضعف خودشان را دارند. در ادامه برخی از مشکلات خریداران شیائومی را مرور می‌کنیم. اگر قصد خرید محصولات شیائومی را دارید نکات مثبت را کنار نکات منفی قرار دهید تا ببینید محصولات این برند مناسب نیازهای شما هستند یا خیر.

عمر کوتاه

با آنکه در خرید هر محصولی، خواندن نظرات کاربران در مورد تجربه استفاده از آن محصول بسیار مهم است، باید به این مساله توجه کنید که درصد بالایی ازنظرات مثبت در مورد استفاده از کالای دیجیتال، مربوط به روزهای اول خرید این محصولات است. معمولا کاربران علاقه دارند که به محض خرید محصولات مختلف، تجربه کوتاه خود در استفاده از این محصولات را در اختیار دیگران قرار دهند. درحالیکه عیار دوام و کیفیت محصولات، علی‌الخصوص محصولات دیجیتال، به مرور و طی استفاده مداوم مشخص می‌شود.

با آنکه درصد بالایی از کاربران از استفاده از گوشی‌های شیائومی ابراز رضایت کرده‌اند، با بررسی دقیق‌تر نظرات تخصصی، به این مساله رسیده‌ایم که درصد قابل توجهی از مصرف‌کنندگان، پس از استفاده بیش از چندماه از گوشی‌های شیائومی، از کار افتادن بسیاری از قسمت‌های این گوشی‌ها را گزارش کرده‌اند.

دوربین، دکمه ولوم و حسگر اثر انگشت، بیشترین فراوانی را میان خرابی‌های گزارش شده داشته‌اند.

استحکام نامناسب بدنه

نکته مهمی که در مورد گوشی‌های شیائومی وجود دارد این است که این گوشی‌ها، بدنه با کیفیتی ندارند. اکثر مواد استفاده شده در بدنه این گوشی‌ها از جنس پلاستیک هستند ومقاومت چندای در برابر ضربه و خوردگی ندارند. بسیاری از کاربران از آسیب بدنه گوشی‌های شیائومی در مقابل ضربه شکایت کرده‌اند.

لوازم جانبی محدود و عدم پشتیبانی سخت‌افزاری مناسب در ایران

از آنجایی که گوشی‌های شیائومی، از محصولات نسبتا جدید دیجیتال بازار هستند، هنوز جای خود را میان نمایندگی‌های فروش محصولات دیجیتال و تعمیرکاران موبایل باز نکرده‌اند. به همین دلیل، احتمالا بعد از خرید گوشی‌های این برند، با خرید بسیاری از لوازم جانبی محصولات این برند، مانند قاب و محافظ صفحه، مشکل پیدا خواهید کرد.

از طرفی، اگر گوشی شیائومی شما دچار مشکلات سخت‌افزاری خاصی شود، پیدا کردن قطعات و تعمیرکار حرفه‌ای این گوشی، برایتان سخت خواهد بود. شما که دوست ندارید فاتحه گوشی‌تان را با یک مشکل سخت‌افزاری کوچک بخوانید؟

نمایندگی رسمی

اگر زمانی نیاز به تعمیر گوشی خود داشته باشید، احتمالا این کار در مورد برندهای دیگر ساده‌تر انجام می‌شود تا شیائومی. البته تعدادی شرکت هستند که خودشان را نماینده‌ی رسمی شیائومی در ایران معرفی می‌کنند، اما توقع نداشته باشید محصولات این گوشی مشابه رقبای کره‌ای و حتی آمریکایی خود در ایران خدمات و پشتیبانی دریافت کنند.

عدم ارائه آپدیت مناسب

معمولا آپدیت اندروید گوشی‌های شیائومی، تنها برای گوشی‌های پرچم‌دار این برند به صورت منظم ارائه می‌شود. این به آن معناست که سایر گوشی‌های این برند از ارائه آپدیت‌های منظم محرومند و اکثر اپدیت‌های ارائه شده برای این مدل‌ها، آپدیت رابط کاربری است که به سنگین‌تر شدن آن منجر می‌شود. بسیاری از کاربران از ارائه نشدن آپدیت نسخه اندروید گوشی‌هایشان شکایت دارند و آن را یک نقطه ضعف بزرگ و اساسی برای محصولات این برند می‌دانند.

جمع بندی

علت محبوبیت و فراگیر شدن استفاده از برندهای چینی در بازار محصولات الکترونیک، قابل درک است. با اوضاع نامناسب اقتصادی این روزها، اکثریت ما در خریدهای خودمان، با محدودیت بودجه مواجهیم و طبیعی است که ترکیب قیمت پایین و امکانات عالی، ما را برای خرید محصولی ترغیب کند. از طرفی، هیچ محصولی، مطلقا خوب و یا مطلقا بدنیست. این اولویت‌ها و نیازهای ماست که تا حد زیادی به محصولات مختلف اعتبار می‌بخشد یا آنها را از ارزش ساقط می‌کند.

اگر از آن دسته از کاربران گوشی‌های همراه هستید که ماکسیمم استفاده از گوشی برایتان ۲سال یا کمتر است، احتمالا انتخاب برند شیائومی برایتان منطقی و معقول به‌نظر برسد. گوشی‌های شیائومی برای استفاده‌های نسبتا کوتاه مدت، گزینه عالی و خوبی هستند.

اما اگر هم با محدودیت بودجه مواجه هستید و هم طول مدت استفاده‌تان از گوشی همراه بیشتر از ۲سال است، به هیچ وجه خرید محصولات شیائومی را به شما پیشنهاد نمی‌کنم. پیشنهاد من به شما، خرید گوشی‌های میان‌رده از محصولات برندهای معتبرتر بازار است.

بسیاری از امکانات ارائه شده در گوشی‌های شیائومی، شاید حتی یک بار هم به کار شما نیایند و نبودشان، اتفاق خاصی را ایجاد نمی‌کند. مطمئن باشید گوشی‌های میان رده محصولاتی مانند سامسونگ، اچ‌‌تی‌سی و یا ال‌جی، می‌توانند به اکثریت نیازهای شما به خوبی پاسخ دهند. شاید فکر کنید که شیائومی برندی تازه‌کار است و هنوز نتوانسته‌است امتحان خود را پس بدهد و شاید بدنباشد که شانس امتحان شدن را به آن بدهیم. اما تجربه استفاده از محصولات چینی در بازار ایران نشان داده‌است که این محصولات، معمولا قابل اعتماد نیستند.

حتی اگر این محصولات، از کیفیت قابل قبولی در سطح جهانی برخوردار باشند، معمولا اجناس بی‌کیفیت و سطح پایین‌شان به دست مصرف‌کننده ایرانی می رسد. پس ریسک کردن روی این دسته از محصولات، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد. اگر به ضرب‌المثل «هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست» اعتقاد ندارید، شما را به این ضرب‌المثل انگلیسی ارجاع می‌دهم: «من آن قدر پولدار نیستم که وسایل ارزان بخرم!»

