روز گذشته، در یکی از نمایشگاه‌های فناوری در چین، نائب رییس بخش فناوری‌های هواوی اعلام کرد که این شرکت در سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۲۰ میلیارد یوان درآمد داشته و بودجه مربوط به بخش تحقیق و توسعه این شرکت از مرز ۱۰۰ میلیارد یوان گذشته است. سال گذشته، بودجه بخش تحقیق و توسعه هواوی در مقام پنجم جهان قرار گرفت و شرکت‌هایی مانند اینتل و اپل را پشت سر گذاشت. این مقام ارشد گفته: «تنها این سرمایه‌گذاری بلندمدت و متمرکز بقای ما را در این صنعت بسیار پیشرفته تضمین خواهد کرد.» همچنین او خاطرنشان کرده که تعداد پتنت‌های ۵G که در اختیار هواوی قرار دارد، بیشتر از محموع پتنت‌های تمام شرکت‌های آمریکایی است.

او اعلام کرده بیش از ۱۶ هزار مورد از پتنت‌های مربوط به حوزه ۵G متعلق به هواوی هستند که این یعنی حدود ۲۰ درصد از پتنت‌های این فناوری در دست این شرکت قرار دارد. تمام کمپانی‌های فعال در ایالات متحده آمریکا تنها حدود ۱۵ درصد از پتنت‌های اصلی ۵G را در اختیار دارند. او می‌گوید: «چین بر این باور است که از بزرگ‌ترین شبکه ۴G جهان بهره می‌بریم و همچنین می‌خواهیم بزرگ‌ترین شبکه ۵G جهان را هم داشته باشیم.» به اعتقاد او، فناوری ۵G می‌تواند هزاران صنایع این شرکت را دیجیتالی کند و با این کار سرعت پیشرفت تا حد قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

