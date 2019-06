هفته‌ی گذشته روزهای بسیار پرماجرایی برای هواوی بوده است و بعد از قرار گرفتن نام این شرکت در لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا، شرکت‌هایی مانند گوگل و از همه مهم‌ترین کمپانی طراحی تراشه ARM هواوی را تحریم کردند. اگرچه دونالد ترامپ با اتخاذ این تصمیم نشان داده که حاضر است عواقب آن را بپذیرد، ولی در دنیای تکنولوژی که بین چین و آمریکا ارتباطات گسترده‌ای وجود دارد، چنین تصمیمی تبعات بسیار گسترده‌ای برای هر دو کشور به همراه دارد.

فارغ از نوع گجتی که با استفاده از آن در حال خواندن این مطلب هستید، به احتمال زیاد مونتاژ آن در چین انجام شده و برای ساختش از بسیاری از فناوری‌های آمریکایی استفاده شده است. جداسازی هواوی از نرم‌افزار، سخت‌افزار و مالکیت معنوی موارد مختلف می‌تواند هر شرکتی را فلج کند ولی در این میان اگر یک کمپانی بتواند از این فشار جان سالم به در ببرد، آن شرکت هواوی خواهد بود.

هواوی دومین سازنده بزرگ گوشی‌های هوشمند در جهان است و در سال‌های گذشته مشغول توسعه‌ی سیستم‌عامل اختصاصی برای شرایط اضطراری مانند الآن بوده است. همچنین باید به بخش تولید تراشه این شرکت موسوم به HiSilicon هم اشاره کنیم. یکی از مهم‌ترین بخش‌های اندروید، پلی استور است و وقتی که هواوی امکان استفاده از این مشخصه را نداشته باشد، می‌تواند یک اپ استور اختصاصی یا از طریق همکاری با دیگر شرکت‌های چینی راه‌اندازی کند.

در دنیای اندروید، ما با اندروید معمولی و اندرویدهای عجیب و غریب دیگری مواجه هستیم که مورد دوم مانند ColorOS بیشتر از جانب چینی‌ها توسعه می‌یابند. باید ببینیم که آیا این تصمیم کاخ سفید منجر به ایجاد یک شاخه جدید و همه‌فن‌حریف از اندروید خواهد شد یا نه.

علاوه بر این، از آنجایی که هواوی در بازار بورس حضور ندارد، می‌تواند کارهای زیادی را به صورت مخفیانه انجام دهد و به افراد زیادی هم جواب پس ندهد. در شرایطی که این شرکت از جانب کمپانی ARM تحریم شده و باید فکری به حال معماری تراشه‌های خود کند، چنین رویکردی مثمر ثمر واقع می‌شود. در این میان، باید این احتمال را هم مدنظر قرار دهیم که شاید خیلی زود چین و آمریکا به یک توافق تجاری جامع دست پیدا کنند و در این میان هواوی هم از تبعات این تحریم در امان بماند.

مزایای تحریم هواوی برای سامسونگ

اما حالا باید به بخش دیگر این تحریم هواوی اشاره کنیم و آن مزایای متعددی است که برای سامسونگ به ارمغان می‌آورد. زمانی که دومین سازنده بزرگ گوشی‌های هوشمند با مشکلات اساسی مواجه شود، چنین اتفاقی مطمئناً می‌تواند درآمد بیشتری برای بخش موبایل سامسونگ به ارمغان بیاورد. علاوه بر این، باید بگوییم که سامسونگ می‌خواهد تا چند سال آینده به یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان زیرساخت شبکه ۵G تبدیل شود و شرکت هواوی مانع بسیار بزرگی برای این هدف سامسونگ محسوب می‌شود.

سامسونگ اگرچه طی سال‌های اخیر توانسته در بخش‌های مختلف مانند صنایع نیمه‌هادی موفقیت قابل توجهی داشته باشد، اما تلاش‌های این شرکت در راستای ساخت زیرساخت‌های شبکه چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. سامسونگ بودجه ۲۲ میلیارد دلاری برای ساخت تجهیزات شبکه ۵G کنار گذاشته با این هدف که تا سال ۲۰۲۰ بتواند ۲۰ درصد از این بازار را از آن خود کند.

تا حالا، سامسونگ توانسته از لحاظ زیرساخت‌های شبکه در کشور خود عملکرد خوبی داشته باشد و اگر وضعیت نامعلوم هواوی ادامه داشته باشد، سامسونگ می‌تواند به‌سرعت بخشی از مشتریان هواوی را از آن خود کند. در همین حین، باید به بخش موبایل سامسونگ هم اشاره کنیم که اخیراً عملکرد خوبی نداشته و با ضعیف شدن بخش موبایل هواوی، این بخش از سامسونگ هم از مزایای تحریم دست خالی نخواهد ماند.

منبع: ZDNet

The post شرکت سامسونگ برنده‌ی اصلی تحریم هواوی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala