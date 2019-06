مدیرعامل AMD ساعاتی قبل در نمایشگاه کامپیوتکس نسل سوم پردازنده‌های رایزن را معرفی کرد که نخستین پردازنده‌های ۷ نانومتری دسکتاپ محسوب می‌شوند. گل سر سبد این تراشه‌ها، Ryzen 9 3900X نام دارد که از ۱۲ هسته و ۲۴ رشته پردازشی بهره می‌برد و قیمت آن هم فقط ۴۹۹ دلار است. برای اینکه اهمیت قیمت این پردازنده‌ی AMD را روشن‌تر کنیم، باید به رقیب مستقیم آن یعنی پردازنده ۱۲ هسته‌ای شرکت اینتل موسوم به i9-9920X اشاره کنیم که برای خرید آن باید ۱۱۸۹ دلار بپردازید.

علاوه بر این، طبق اعلام AMD توان طراحی حرارتی (TDP) این پردازنده ۱۰۵ وات است که این یعنی در مقایسه با توان حرارتی ۱۶۵ واتی پردازنده اینتل، از این لحاظ هم حرف بیشتری برای گفتن دارد. در نهایت باید بگوییم که Ryzen 9 3900X با فلسفه‌ی اصلی AMD منطبق است و آن هم چیزی نیست جز: شکست اینتل از لحاظ عملکرد، ارزش و بهره‌وری.

تمام پردازنده‌های نسل سوم رایزن مبتنی بر معماری Zen 2 هستند که روی هم رفته ۱۵ درصد عملکرد بهتری را ارائه می‌دهند. لازم به ذکر است توان پردازنده ۳۹۰۰X در حالت پایه ۳.۶۸ گیگاهرتز و در حالت «بوست» (boost) به ۴.۶ گیگاهرتز می‌رسد و نباید داشتن ۷۰ مگابایات حافظه کش را از قلم بیندازیم. این پردازنده در بنچمارک Blender که عمدتا مربوط به عملکرد گرافیکی است، در مقایسه با رقیب اینتل خود ار ۱۶ درصد عملکرد بهتری بهره می‌برد.

Ryzen 7 3800X یکی دیگر از پردازنده‌های تازه‌نفس AMD است که از ۸ هسته و ۱۶ رشته پردازشی بهره می‌برد و حداقل و حداکثر توان آن هم ۳.۹ گیگاهرتز و ۴.۵ گیگاهرتز است و با قیمت ۳۹۹ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود. در ادامه باید به Ryzen 7 3700X اشاره کنیم که از توان حرارتی ۶۵ وات بهره می‌برد و به گفته‌ی AMD، نسبت به نسل قبل خود ۱۵ درصد سریع‌تر است و برای خرید آن باید ۳۲۹ دلاری بپردازید.

در آخر باید به Ryzen 5 3600 اشاره کنیم که مبتنی بر ۶ هسته و ۱۲ رشته پردازشی است و با پرداخت ۱۹۹ دلاری می‌توانید آن را بخرید. با پرداخت ۵۰ دلار بیشتر هم مدل ۳۶۰۰X نصیبتان می‌شود که دارای توان حرارتی ۹۵ وات و ۲۰۰ مگاهرتز سرعت بیشتری است. تمام پردازنده‌های نسل جدید رایزن از استاندارد PCIe 4.0 پشتیبانی می‌کنند که نسبت به نسل قبلی تا ۴۲ درصد سریع‌تر است.

از تاریخ ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) می‌توانید این پردازنده‌های بسیار قدرتمند و البته مقرون به صرفه را خریداری کنید.

