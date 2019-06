شرکت ARM در نمایشگاه کامپیوتکس امسال از معماری جدید برای هسته پردازشی کورتکس A77 و پردازنده گرافیکی Mali-G77 رونمایی کرد که به خصوص در زمینه‌ی هوش مصنوعی امکانات بیشتری را به ارمغان می‌آورند.

معماری پردازنده گرافیکی Mali-G77 نسبت به نسل قبلی ۴۰ درصد سریع‌تر است و سرعت پردازش‌های مربوط به یادگیری ماشینی آن هم ۶۰ درصد افزایش یافته است. در ضمن از آنجایی که این پردازنده گرافیکی ۳۰ درصد انرژی کمتر و ۴۰ درصد پهنای باند کمتری مصرف می‌کند، در زمینه‌ی افزایش عمر باتری گجت هم حرف زیادی برای گفتن دارد.

معماری کورتکس A77 در اصل نسخه‌ی بهبود یافته نسل قبلی آن یعنی A76 است که این موضوع لزوما نکته‌ی منفی محسوب نمی‌شود. به گفته‌ی شرکت ARM، این معماری ۲۰ درصد سرعت بیشتری ارائه می‌دهد و در مقایسه با کورتکس A55 سرعت پردازش‌های مربوط به یادگیری ماشینی آن حدود ۳۵ برابر سریع‌تر است.

در نهایت باید خاطرنشان کنیم که شرکت ARM فقط طراح معماری اصلی چنین تراشه‌هایی است و باید ببینیم که شرکت‌هایی مانند کوالکام، سامسونگ و دیگران تا چه حد می‌توانند این پتانسیل‌ها را عملی کنند. به همین خاطر، تراشه‌هایی که مبتنی بر معماری یکسانی هستند، لزوما عملکرد یکسانی ندارند و این موضوع حتی برای گجت‌های مبتنی بر تراشه‌های یکسان هم صدق می‌کند. در هر صورت چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که گوشی‌های مبتنی بر این معماری، مطمئنا بسیار سریع‌تر خواهند بود.

