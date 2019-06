فروش ردمی نوت ۷ شیائومی از مرز ۱۰ میلیون دستگاه گذشت

گوشی‌های سری ردمی نوت ۷ شیائومی حرف زیادی برای گفتن دارند و علاوه بر بهره‌گیری از باتری بزرگ، از لحاظ عملکرد و دوربین هم بسیار قدرتمند هستند. به همین خاطر آماری که شیائومی در رابطه با میزان فروش این گوشی‌ها منتشر می‌کند اصلا تعجب‌آور نیست. بخش هند برند ردمی در توییتر اعلام کرده که تا حالا بیش از ۱۰ میلیون گوشی سری ردمی نوت ۷ در سرتاسر جهان به فروش رفته که چنین آماری موفقیت مهمی برای شیائومی محسوب می‌شود.

شیائومی پیش از این گفته بود که طی سه‌ماهه نخست ۲۰۱۹ موفق به فروش ۴ میلیون گوشی ردمی نوت ۷ شده و این یعنی طی ماه‌های آوریل تا مه این شرکت توانسته ۶ میلیون گوشی سری ردمی نوت‌ ۷ را به فروش برساند. شیائومی مدل‌های مختلفی از ردمی نوت ۷ را روانه‌ی بازار کرده که تفاوت‌های کوچکی با یکدیگر دارند.

مدل پرو ردمی نوت ‌۷ با داشتن دوربین ۴۸ مگاپیکسلی، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و تراشه اسنپ‌دراگون ۶۷۵ و ۴ گیگابایت حافظه رم و تنها ۲۰۰ دلار قیمت دارد و با این قیمت به سختی می‌توان گوشی بهتر یا هم‌رده آن پیدا کرد.

