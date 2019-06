ساعاتی قبل ایسوس در نمایشگاه کامپیوتکس امسال از لپ‌تاپ ZenBook Pro Duo پرده‌برداری کرد که از دو نمایشگر ۴K بهره می‌برد. این یعنی به غیر از یک نمایشگر اصلی ۱۵ اینچی اولد، کاربران می‌توانند در بخش فوقانی کیبورد از یک نمایشگر لمسی با نسبت تصویر ۳۲:۹ استفاده کنند. به‌نظر می‌رسد که ایسوس تا حد زیادی تحت تاثیر ایده‌ی تاچ بار مک‌بوک‌ها قرار گرفته ولی در عوض خواسته‌اند این بخش از لپ‌تاپ را تا حد زیادی بزرگ‌تر کنند.

باید خاطرنشان کنیم که این لپ‌تاپ همچنان از کیبوردی کامل بهره می‌برد ولی ترک پد به جای بخش پایینی، به سمت راست آن منتقل شده است.HP هم ماه‌ها پیش از یک لپ‌تاپ مجهز به دو نمایشگر رونمایی کرد که البته نمایشگر ثانوی بسیار کوچک‌تر از نمونه موجود در این لپ‌تاپ ایسوس بود.

این شرکت نرم‌افزاری برای نمایشگر ثانوی توسعه داده تا کاربران بتوانند از آن عمدتا به‌عنوان یک نوع کنترل پنل استفاده کنند و به غیر از آن، امکان بهره‌گیری از این بخش به‌عنوان مانیتور هم وجود دارد. لپ‌تاپ ZenBook Pro Duo از پردازنده هشت هسته‌ای Core i9 اینتل و کارت گرافیک انویدیا RTX 2060 بهره می‌برد. از بین پورت‌ها هم باید بگوییم که در بدنه این محصول، یک پورت تاندربولت ۳، دو پورت USB-A، جک هدفون و پورت HDMI دیده می‌شود.







این لپ‌تاپ با داشتن ۲.۵ کیلوگرم وزن، تا حدی سنگین‌وزن محسوب می‌شود و با توجه به اینکه می‌توان آن را در دسته‌ی لپ‌تاپ‌های گیمینگ قرار داد، احتمالا عمر باتری آن هم مشابه چنین لپ‌تاپ‌هایی خواهد بود ولی در نهایت برای اظهارنظر دقیق باید تا عرضه آن صبر کنیم.

ایسوس همچنین مدل ۱۴ اینچی این لپ‌تاپ تحت عنوان ZenBook Duo را روانه‌ی بازار می‌کند که از لحاظ طراحی تفاوت چندانی با این مدل ندارد ولی به جای نمایشگر ۴K از نمایشگر فول HD استفاده شده و در ضمن خبری از پردازنده Core i9 نیست و در نهایت باید بگوییم که از کارت گرافیک انویدیا MX250 بهره می‌برد.

ایسوس در مورد قیمت و تاریخ عرضه این دو لپ‌تاپ اظهارنظر نکرده ولی در سه‌ماهه سوم سال جاری می‌توانیم انتظار عرضه‌ی آن‌ها را داشته باشیم.

