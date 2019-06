روز گذشته گزارش جدیدی منتشر شد که طبق آن، ظاهرا آیفون های جدید از قابلیت اتصال همزمان به دو گجت بلوتوثی بهره می‌برند؛ باید خاطرنشان کنیم که پرچم‌داران سامسونگ از زمان گلکسی اس ۸ این قابلیت را ارائه می‌دهند.

سامسونگ از آن تحت عنوان Dual Audio یاد می‌کند. البته بسیاری از گوشی‌های دیگری شرکت‌ها هم از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند ولی بیشتر آن‌ها می‌توانند بخش‌های مختلفی را به دو گجت بلوتوثی استریم کنند. این یعنی اگر مثلا می‌خواهید گوشی را به دو هدفون بلوتوثی وصل کنید، می‌توانید یکی از آن‌ها را برای تماس و دیگری را برای شنیدن آهنگ اختصاصی دهید.

طبق این گزارش، اپل برای آیفون های ۲۰۱۹ می‌خواهد قابلیت مشابه Dual Audio سامسونگ را ارائه دهد. از آنجایی که این مشخصه سامسونگ مبتنی بر بلوتوث ۵ است، پس به احتمال زیاد این مشخصه جدید آیفون‌ها هم بر اساس این استاندارد خواهد بود. از آنجایی که آیفون ۸، ۸ پلاس، X، XS، XS مکس و XR از استاندارد بلوتوث ۵ پشتیبانی می‌کنند، پس اپل از طریق نرم‌افزاری می‌تواند این مشخصه را برای این گوشی‌ها هم به ارمغان بیاورد.

در نهایت باید ببینیم که آیا این شایعه رنگ واقعیت به خود می‌گیرد یا در حد یک شایعه بی‌اساس باقی می‌ماند.

