HP می‌خواهد لپ‌تاپ‌های قدرتمندی روانه‌ی بازار کند ولی از طرف دیگر قصد دارد این لپ‌تاپ‌ها نسبت به رقبا ظاهر متفاوتی هم داشته باشند. دقایقی قبل، این شرکت در نمایشگاه کامپیوتکس از نسل جدید لپ‌تاپ‌های Envy رونمایی کرد که در بخشی از بدنه آن‌ها از چوب واقعی استفاده شده است.HP می‌گوید این محصولات اولین لپ‌تاپ‌هایی هستند که چوب واقعی در بدنه آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

برای این لپ‌تاپ‌ها از چوب درخت گردو یا درخت توس نقره‌ای استفاده شده که در قسمت پایینی کیبورد تعبیه شده‌اند. به گفته‌ی HP، این چوب‌ها از بافت طبیعی خود بهره می‌برند و از طرفی دیگر دوام بسیار بالایی دارند. این شرکت سپس افزوده که چوب‌های استفاده شده در این لپ‌تاپ‌ها از جنگل پایدار آمده‌اند و به همین خاطر برای تولید آن‌ها محیط‌زیست آسیب نمی‌بیند.







نسل جدید لپ‌تاپ‌های Envy در چند مدل مختلف روانه‌ی بازار می‌شوند. Envy 13 مجهز به پردازنده اینتل و چوب درخت گردو است و برای دیگر بخش‌های بدنه هم از مواد سیاه‌رنگ استفاده شده است. در ضمن مدل x360 این لپ‌تاپ هم هم وجود دارد که مبتنی بر پردازنده‌های AMD است و کاربران از بین چوب درخوت گردو و بدنه سیاه‌رنگ یا چوب درخت توس و بدنه سفیدرنگ حق انتخاب دارند. این لپ‌تاپ‌ها حدود یک کیلوگرم وزن دارند و باتری آن‌ها هم تا ۱۹.۵ ساعت دوام می‌آورد.

در ضمن باید به مدل Envy 15 هم اشاره کنیم که مانند موارد ذکر شده همراه با پردازنده‌های اینتل یا AMD روانه‌ی بازار می‌شود و کاربران برای مدل چوب و رنگ کلی بدنه حق انتخاب دارند. در نهایت نباید مدل استاندارد Envy 17 را از قلم بیندازیم که فقط همراه با پردازنده اینتل، چوب درخت توس و بدنه نقره‌ای رنگ عرضه می‌شود.

HP هنوز در مورد تاریخ عرضه، دیگر مشخصات و قیمت این لپ‌تاپ‌ها اظهارنظر نکرده است.

منبع: Android Authority

The post راهیابی چوب به بدنه نسل جدید لپ‌تاپ‌های HP appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala