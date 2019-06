برند ردمی که یکی از زیرمجموعه‌های شیائومی محسوب می‌شود، از چند هفته قبل انتشار خبرهای مربوط به ردمی K20 را آغاز کرد ولی حالا بالاخره از این گوشی‌ها رسما پرده‌برداری شد. اگر پیگیر خبرهای مربوط به ردمی K20 نبوده‌اید باید بگوییم که دو مدل از آن تحت عنوان ردمی K20 پرو و ردمی K20 روانه‌ی بازار می‌شود.

اول از همه به مدل پرو می‌پردازیم که از لحاظ مختلف حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. برای پنل پشتی این گوشی از شیشه استفاده شده و در پنل جلویی هم شاهد نمایشگر ۶.۳۹ اینچی اولد با رزولوشن ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ هستیم و البته حسگر اثر انگشت هم زیر این نمایشگر تعبیه شده است. در این نمایشگر شاهد هیچگونه بریدگی یا حفره­ای نیستیم که این امر به لطف بهره‌گیری از دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی پاپ‌آپ محقق شده است و به گفته‌ی این شرکت، در عرض ۰.۸ ثانیه از بدنه بیرون می‌آید.

یک گوشی پرچم‌دار باید از مشخصات مطابق با این عنوان بهره ببرد و ردمی K20 پرو هم از این قاعده مستثنا نیست. قلب تپنده این گوشی اسنپ‌دراگون ۸۵۵ است و انرژی آن از جانب یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که این باتری به‌لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۲۷ واتی، خیلی سریع شارژ خواهد شد. اگر بخواهیم در مورد این موضوع دقیق‌تر اظهارنظر کنیم، شارژ باتری این گوشی در عرض ۷۳ دقیقه از ۰ به ۱۰۰ درصد می‌رسد. در ضمن نباید وجود جک هدفون در بدنه این گوشی را فراموش کنیم.

در پنل پشتی، دوربین سه‌گانه تعبیه شده که دوربین اصلی از سنسور ۴۸ مگاپیکسلی IMX586 سونی بهره می‌برد و دو دوربین دیگر هم متشکل از دوربین ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو و دوربین ۱۳ مگاپیکسلی اولترا واید است.







قیمت مدل پایه این گوشی که از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد، ۳۶۲ دلار است و برای خرید مدل‌های ۶/۱۲۸ گیگابایت و ۸/۱۲۸ گیگابایت باید به ترتیب مبلغ ۳۷۶ دلار و ۴۰۵ دلار بپردازید. گران‌ترین مدل این گوشی هم که مجهز به ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی است، قیمت ۴۳۴ دلار قیمت دارد. در کنار این گوشی، کاربران می‌توانند یک گیم‌پد به قیمت ۲۶ دلار خریداری کنند.

ویژگی‌های ردمی K20

مدل معمولی ردمی K20 شباهت زیادی به مدل پرو دارد ولی از جنبه‌های مختلف از مشخصه‌های معمولی‌تری بهره می‌برد. مهم‌ترین تفاوت این دو گوشی عبارت است از اسنپ‌دراگون ۷۳۰، سنسور ۴۸ مگاپیکسلی IMX582 سونی و شارژ سریع ۱۸ واتی. در پنل پشتی این گوشی همچنان شاهد استفاده از دوربین سه‌گانه هستیم که در کنار دوربین اصلی، دوربین ۱۳ مگاپیکسلی اولترا واید و دوربین ۸ مگاپیکسلی تشخیص عمق تعبیه شده است و باتری آن هم از ظرفیت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

قیمت مدل پایه این گوشی ۲۸۹ دلار است که از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. با پرداخت ۳۰۴ دلار هم می‌توانید مدل مبتنی بر ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی خریداری کنید.

دانلود mp4

منبع: Android Authority

The post شیائومی ردمی K20 پرو معرفی شد؛ پرچم‌داری فوق‌العاده با قیمتی شگفت‌انگیز appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala