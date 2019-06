نسل جدید آیپاد تاچ با تراشه آیفون ۷ معرفی شد

بعد از گذشت سال‌ها از عرضه آخرین نسل از آیپاد تاچ ، دقایقی قبل اپل نسل جدید این گجت را معرفی کرد که از تراشه A10 (تراشه موجود در آیفون ۷) بهره می‌برد و مدل ۲۵۶ گیگابایتی آن هم روانه‌ی بازار می‌شود.

برای یادآوری باید بگوییم که نسل ششم آیپاد تاچ در سال ۲۰۱۵ معرفی شد و بعد از آن دیگر خبری از این گجت نبود. البته با وجود اینکه در این چند سال طراحی گجت‌ها تا حد زیادی تغییر کرده، ولی اپل تصمیم گرفته به بخش‌های مختلف آیپاد تاچ دست نزند و این محصول همچنان از همان نمایشگر ۴ اینچی قدیمی، دکمه هوم و دوربین‌های سابق بهره می‌برد.

به‌لطف بهره‌گیری از تراشه A10، این آیپاد تاچ از قابلیت‌هایی مانند فیس‌تایم گروهی و اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده پشتیبانی می‌کند. اپل می‌گوید این مدل جدید در مقایسه با نسل قبلی، از دو برابر سرعت بیشتر از لحاظ پردازنده و تا سه برابر سرعت بیشتر در زمینه‌ی گرافیکی بهره می‌برد. اپل همچنین به سرویس اشتراک بازی اپل «آرکید» (Arcade) هم اشاره کرده و احتمالا دلیل اصلی عرضه نسل جدید آیپاد تاچ به همین موضوع برمی‌گردد. حالا که اپل بیش از پیش به سمت ارائه‌ی سرویس‌های نرم‌افزاری حرکت می‌کند، با این کار قصد دارد درآمد خود را از این بخش افزایش بدهد.

در چند سال گذشته، بسیاری از کارشناسان گمان می‌کردند که اگر اپل نسل جدید آیپاد تاچ را عرضه کند، تغییرات زیادی بر این محصول اعمال خواهد کرد ولی در نهایت شاهد چنین چیزی نیستیم. به‌لطف بهره‌گیری از تراشه بهتر، این محصول می‌تواند تا چند نسخه بعدی iOS را دریافت کند و ارائه طراحی قدیمی به اپل اجازه داده قیمت آن را پایین نگه دارد.

برای خرید مدل پایه نسل جدید آیپاد تاچ که از ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد، باید ۱۹۹ دلار بپردازید و خرید مدل‌های ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی هم به ترتیب ۲۹۹ و ۳۹۹ دلار هزینه در پی دارد.

