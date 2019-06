عرضه گلکسی فولد سامسونگ بار دیگر به تاخیر افتاد

طبق گزارشی که سایت کره‌ای The Korea Herald منتشر کرده، گلکسی فولد سامسونگ در ماه ژوئن هم عرضه نخواهد شد. اگر این گزارش صحت داشته باشد، پس بعد از ماه ژوئیه می‌توانیم انتظار عرضه این گوشی تاشو را داشته باشیم.

سامسونگ در این رابطه هنوز رسما اظهارنظر نکرده است. مدیرعامل بخش موبایل این شرکت حدود ۳ هفته قبل اعلام کرد که در چند روز آینده تاریخ دقیق عرضه این گوشی رسما اعلام می‌شود ولی هنوز چنین خبری منتشر نشده است. مدتی قبل، فروشگاه‌های زنجیره‌ای Best Buy تمام پیش‌فروش‌های گلکسی فولد را لغو کرد. در پیامی که این فروشگاه برای خریداران فرستاده، آمده که حتی آن‌ها هم از تاریخ عرضه این گوشی تاشو خبر ندارند.

در نهایت باید ببینیم که آیا سامسونگ می‌تواند به‌زودی این گوشی را عرضه کند یا نه. زیرا وقتی که عرضه یک گوشی تا حد زیادی به تاخیر می‌افتد، دیگر شور و شوق چندانی را در بین مشتریان ایجاد نمی‌کند و بسیاری از خریداران بالقوه هم دیگر این گوشی را خریداری نمی‌کنند. از طرفی دیگر اگر سامسونگ نمی‌تواند در این مدت محدود مشکلات گلکسی فولد را برطرف کند، بهتر است به‌طور کلی آن را عرضه نکند زیرا با این کار درگیر مشکلات متعددی خواهد شد.

منبع: Android Authority

