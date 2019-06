اگرچه هنوز در ابتدای راه فناوری ۵G هستیم، ولی اگر نگاهی به بازار گوشی‌های هوشمند بیندازید می‌توانید ببینید که در این زمینه تراشه‌های کوالکام حرف زیادی برای گفتن دارند. حالا در این میان، مدیاتک هم می‌خواهد با عرضه‌ی تراشه ارزان‌تر، این فناوری را برای تعداد بیشتری از گوشی‌ها به ارمغان بیاورد.

این تراشه مدیاتک که هنوز عنوانی برای آن انتخاب نشده، مبتنی بر فناوری ۷ نانومتری است و از مودم ۵G بهره می‌برد. تراشه‌های این شرکت به داشتن قیمت پایین‌تر شهرت دارند و این یعنی به‌زودی شاهد کاهش قیمت گوشی‌های ۵G خواهیم بود. لازم به ذکر است که این نخستین تراشه مبتنی بر معماری Cortex-A77 و Mali-G77 شرکت ARM محسوب می‌شود که به تازگی معرفی شده‌اند.Cortex-A77 جانشین معماری A76 به حساب می‌آید که در مقایسه با آن از ۲۰ درصد سرعت بیشتری بهره می‌برد و مطمئنا نسل بعدی تراشه پرچم‌دار کوالکام هم مبتنی بر آن خواهد بود. علاوه بر این، تراشه ۵G مدیاتک از دوربین‌های دارای رزولوشن حداکثر ۸۰ مگاپیکسلی پشتیبانی می‌کند و به‌لطف بهره‌گیری از واحد اختصاصی هوش مصنوعی، در زمینه‌ی پردازش‌های یادگیری ماشینی هم حرف بیشتری برای گفتن دارد.

در رابطه با عملکرد اینترنت ۵G، مدیاتک می‌گوید این تراشه می‌تواند سرعت دانلود ۴.۲ گیگابیت بر ثانیه و آپلود ۲.۵ گیگابیت بر ثانیه را به ارمغان بیاورد. البته این تراشه فقط از باندهای پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند و این یعنی شرکت‌هایی که برای اینترنت ۵G از امواج میلی‌متری بهره می‌برند، نمی‌توانند برای گوشی‌های مبتنی بر این تراشه خدمات ۵G ارائه دهند.

این تراشه قرار است در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار شود و شرکت‌هایی که می‌خواهند گوشی‌های ۵G مقرون به صرفه را تولید کنند، مطمئنا به استفاده از این تراشه روی می‌آورند.

منبع: Gizmodo

تراشه جدید مدیاتک قیمت گوشی‌های ۵G را کاهش می‌دهد - دیجی‌کالا مگ

