نام هواوی بار دیگر در سایت انجمن SD ظاهر شد

بعد از قرارگیری هواوی در لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا، بسیاری از شرکت‌ها در سرتاسر جهان ارتباط تجاری خود را با این شرکت لغو کرده‌اند. در همین رابطه، انجمن SD هم بی سروصدا نام هواوی را از سایت خود برداشت و سپس خبر قطع همکاری با هواوی را تایید کرد. حالا به‌نظر می‌رسد که هواوی موفق شده بار دیگر با این انجمن به توافق برای همکاری دست پیدا کند.

یکی از سخنگویان هواوی هم این خبر را تایید کرده ولی اطلاعات بیشتری ارائه نداده است.

در سایت این انجمن، بار دیگر نام هواوی ظاهر شده است. یکی از سخنگویان هواوی هم این خبر را تایید کرده ولی اطلاعات بیشتری ارائه نداده و همچنین انجمن SD هم هنوز در این رابطه اظهارنظر نکرده است.

اگرچه ما هنوز از جزئیات این موضوع خبر نداریم، ولی به‌نظر می‌رسد هواوی توانسته رضایت این انجمن را برای بهره‌گیری از درگاه کارت SD در گجت‌های خود جلب کند. اگرچه برخی از گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت مانند P30 پرو از استاندارد اختصاصی نانو مموری پشتیبانی می‌کنند، ولی در بازار کارت‌های حافظه مبتنی بر این استاندارد به سختی پیدا می‌شود و همچنین باید به گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده هم اشاره کنیم که همچنان تا حد زیادی متکی به کارت‌های حافظه microSD هستند.

هواوی همچنان باید با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم کند ولی به‌نظر می‌رسد حداقل موفق شده یکی از این موانع را پشت سر بگذارد.

منبع: Android Authority

