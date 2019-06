هواوی همچنان با تبعات تحریم آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند ولی هر حال برای بقا در این صنعت به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. طبق گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده، این شرکت قصد دارد فردا از یک تراشه جدید پرده‌برداری کند. در این حین، با قاطعیت نمیتوانیم بگوییم که آیا این تراشه کایرین ۹۸۵ است یا اینکه شاهد رونمایی از تراشه میان‌رده کایرین ۷۲۰ خواهیم بود.

کایرین ۷۲۰

اگر هواوی از کایرین ۷۲۰ رونمایی کند، پس شاهد معرفی یک تراشه ۱۰ نانومتری خواهیم بود که اگرچه به اندازه تراشه ۷ نانومتری کایرین ۹۸۰ قدرتمند نیست، ولی در مقایسه با تراشه ۱۲ نانومتری کایرین ۷۱۰ از قدرت بیشتری بهره می‌برد. در ضمن می‌توانیم انتظار تعبیه واحد پردازش عصبی در این تراشه میان‌رده را داشته باشیم که وظیفه‌ی پردازش‌های عملکردهای مربوط به یادگیری ماشینی را بر عهده می‌گیرد.

کایرین ۹۸۵

از طرفی دیگر، با توجه به انتشار خبرهای مربوط به آغاز تولید انبوه تراشه کایرین ۹۸۵، احتمال معرفی این تراشه پرچم‌دار هم وجود دارد. طبق انتظارات، گوشی‌های میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو اولین گوشی‌های مجهز به این تراشه خواهند بود.

با این وجود، با توجه به قطع همکاری شرکت ARM با هواوی، این تراشه‌ها می‌توانند آخرین تراشه‌های مبتنی بر معماری ARM باشند. اگر هواوی با آمریکا به توافق نرسد، این شرکت برای طراحی معماری جدید باید سال‌ها وقت صرف کند. به همین خاطر امیدواریم که هرچه زودتر مشکل هواوی حل شود.

منبع: GizmoChina

The post تراشه جدید هواوی فردا معرفی می‌شود؛ کایرین ۹۸۵ یا ۷۲۰؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala