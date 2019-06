بررسی دوربین هواوی P30 لایت

این روزها دوربین به بخش مهمی از گوشی‌های هوشمند تبدیل شده و خوشبختانه، این اهمیت را در دنیای گوشی‌های میان‌رده نیز می‌بینیم. در این پست قصد داریم دوربین جدیدترین میان‌رده هواوی یعنی گوشی هواوی P30 لایت را بررسی کنیم. از آنجایی که این محصول، جزوی از خانواده P هواوی به حساب می‌آید، باید عملکرد خیلی خوبی در بخش دوربین این گوشی شاهد باشیم و بگذارید همین ابتدا بگوییم که دوربین P30 لایت ما را ناامید نکرده است. بگذارید ابتدا مشخصات چهار دوربین این گوشی را ببینیم و سپس بدون هیچ مقدمه دیگری، سراغ بررسی آن‌ها برویم.

در بخش پشتی این گوشی شاهد سه دوربین هستیم و این روزها میان‌رده‌های زیادی نمی‌توان پیدا کرد که دارای سه دوربین اصلی هستند. شرکت هواوی، نسخه از این گوشی را به بازار ایران آورده که دارای دوربین اصلی ۲۴ مگاپیکسلی است. در جلوی این دوربین یک لنز با دیافراگم f/1.8 قرار گرفته که می‌تواند به میزان خوبی، نور را به سنسور اصلی دستگاه برساند. دوربین میانی در بخش پشتی، یک سنسور ۸ مگاپیکسلی دارد و در جلوی آن لنز اولترا واید قرار گرفته است. لنز این سنسور نیز دارای زاویه ۱۲۰ درجه‌ای است و خیلی خوب می‌تواند جزئیات بیشتری را نسبت به دوربین اصلی در کادر تصویر جا دهد. دوربین سوم نیز دو مگاپیکسلی است و صرفا برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره کاربرد دارد. همچنین لازم به ذکر است که متاسفانه هیچ کدوم از این دوربین‌ها، لرزشگیر اپتیکال تصویر ندارند اما خب از یک گوشی میان‌رده نیز نباید چنین انتظاری داشت.

در بخش جلویی این گوشی و در بریدگی نمایشگر نیز یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی قرار گرفته که از این نظر، شبیه به پرچمداران خانواده سری P30 است. لنزی که در جلوی دوربین سلفی قرار گرفته دارای دیافراگم f/2.0 بوده و نور کافی را به این سنسور می‌رساند. حالا بگذارید ابتدا سراغ دوربین‌های اصلی این گوشی برویم.

دوربین اصلی

دوربین ۲۴ مگاپیکسلی هواوی P30 لایت می‌تواند عکس‌های خیلی خوبی در نور روز ثبت کند. رنگ‌ها شبیه به واقعیت هستند اما این موضوع مادامی حقیقت دارد که از ویژگی AI در دوربین این گوشی استفاده نکنیم. دیگر به حضور AI یا همان هوش مصنوعی در نرم‌افزار دوربین گوشی‌های هواوی عادت کرده‌ایم و این ویژگی را در P30 لایت نیز می‌بینیم. در حالت AI، دوربین گوشی می‌تواند صحنه در حال شکار را تشخیص داده و تنظیمات دوربین را با توجه به آن تغییر دهد. حال بیایید نمونه تصاویر ثبت شده با دوربین این گوشی در حالت خودکار (Photo) را با حالت AI مقایسه کنیم تا درک بهتری از این موضوع پیدا کنیم.













یک ویژگی خوب دیگری که توصیه می‌کنیم در عکاسی با روز در این گوشی استفاده کنید، حالت HDR است. HDR هم در دوربین اصلی و هم در دوربین اولترا واید وجود دارد و می‌تواند کمک کند تا عکس‌هایی با جزئیات بیشتر در سایه‌ها و بخش‌های پر نور دریافت کنید. از آن‌جهت می‌گوییم که بهتر است از HDR استفاده کنید که گاهی اوقات دوربین در حالت خودکار، عکس‌هایی با پدیده فرانوردهی یا Over Exposure ثبت می‌کند اما این موضوع به خوبی با HDR قابل حل است. حالا که صحبت از HDR شده، بگذارید بزرگ‌ترین نقطه ضعف اپلیکیشن دوربین هواوی P30 لایت را هم بگوییم و آن این است که حالت HDR در منوی More مخفی شده و برای هربار استفاده از آن، باید به دنبالش بگردید. بهتر بود دکمه HDR مثل AI در نگاه اول قابل دسترس باشد تا بتوان به سادگی آن را روشن یا خاموش کرد.

















عکاسی در شب با این دوربین نیز می‌تواند هیجان انگیز باشد. از زمان معرفی هواوی P20 Pro، شاهد بودیم که هواوی حالت جدید عکاسی را در اپلیکیشن این گوشی قرار داده که Night نام دارد. با این حالت، اپلیکیشن دوربین گوشی سعی می‌کند با استفاده از تکنیک لانگ اکسپوژر، با گوشی به مدت چهار ثانیه عکاسی کند و سپس عکس‌های گرفته شده را با هم ترکیب کند تا نتیجه‌ای روشن و واضح در شب داشته باشیم.









همین حالت در این گوشی نیز وجود دارد که در موارد مختلف، به کمک شما خواهد آمد و به لطف آن می‌توانید عکس‌هایی با جزئیات بالا در شب ثبت کنید. البته انتظار نداشته باشید که بهترین عکس‌های موبایلی در شب را با این گوشی بگیرید اما حداقل حالت Night کمک می‌کند تا گاهی اوقات عکس‌هایی بهتر از حالت خودکار داشته باشید. عکس‌هایی که با این ویژگی ثبت می‌شوند، در نقاطی بیش از حد شارپ هستند و در نقاط تاریک‌تر، جزئیات کمتری داشته و احتمالا به خاطر کاهش نویز، شاهد افت شارپنس هستیم. در مجموع اما اگرچه میزان روشنایی در این عکس‌ها در سطح مطلوبی است اما گاهی اوقات هم ممکن است عکس‌هایی ثبت شوند که در روشنایی سایه‌ها بیش از حد اغراق شده‌اند. در ادامه می‌توانید تعدادی از عکس‌هایی که با حالت شب ثبت شده‌اند را ببینید.









در زمینه فیلم‌برداری، دوربین اصلی این گوشی می‌تواند حداکثر با رزولوشن ۱۰۸۰P و سرعت ۶۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری داشته باشد. متاسفانه فیلم‌های گرفته شده با این گوشی، شارپنس کمی دارند و خیلی نمی‌توان روی کیفیت آن حساب باز کرد. اما رنگ‌های ثبت شده در فیلم‌برداری با این گوشی مثل عکس‌های گرفته شده در حالت خودکار است و از این نظر مشکلی وجود ندارد و رنگ‌ها حالت طبیعی خودشان را حفظ می‌کنند. اما در مجموع نمی‌توان نمره قبولی به کیفیت فیلم‌برداری با این گوشی اعطا کرد. شاید اگر حداقل فیلم‌برداری ۴K در این گوشی پشتیبانی می‌شد، نتایج بهتری را شاهد بودیم.

دانلود mp4

عکاسی پرتره نیز با دوربین اصلی و با کمک دوربین سوم در بخش پشتی هواوی P30 لایت انجام می‌شود. نتایجی که عکس‌های پرتره تحویل می‌دهند، گاهی می‌توانند دقیق و درست باشند و گاهی نیز ممکن است گوشی نتواند به درستی، اطراف صورت کاربر را تشخیص دهد. در دو عکس زیر، این موضوع به خوبی مشخص شده که زمان‌هایی تشخیص سوژه و اطراف آن به درستی انجام می‌شود و گاهی نیز این چنین نیست.

دوربین فوق عریض

همین که در این گوشی میان‌رده شاهد دوربین اولترا واید هستیم، کافی است. اما چرا با این جمله شروع کردیم؟ چون متاسفانه کیفیت دوربین فوق عریض این گوشی، در حد و اندازه‌های دوربین اصلی نیست و صرفا می‌توان به اینکه چنین دوربینی در این گوشی وجود دارد، راضی بود. البته نمی‌خواهیم به کل بگوییم کاش این دوربین وجود نداشت چراکه در شرایط نوری مناسب و در نور روز، این دوربین نیز می‌تواند راضی کننده باشد اما نباید انتظار فوق العاده‌ای از آن داشته باشید.





عکس‌های ثبت شده با این دوربین از نظر جزئیات ضعیف هستند و شارپنس نیز در سطح بالایی نیست. همچنین حالت عکاسی در شب نیز برای این دوربین وجود ندارد و تنها می‌توان از AI و یا HDR در عکاسی فوق عریض با این گوشی استفاده کرد. از همین جهت، عکس‌های ثبت شده با این دوربین در شب، کیفیت بالایی ندارند و شاهد میزان زیادی نویز در تصاویر هستیم.













خوشبختانه رنگ‌هایی که با این سنسور و دوربین ثبت می‌شوند، تا حد زیادی شبیه به دوربین اصلی هستند. درواقع یکی از چالش‌هایی که پیش روی شرکت‌های استفاده کننده از دوربین فوق عریض وجود دارد، مطابقت دادن رنگ‌های دوربین عریض با دوربین اصلی دستگاه است. خوشبختانه هواوی به خوبی توانسته بالانس و توازن را بین این دو دوربین در هواوی P30 لایت ایجاد کند.

فیلم برداری با این دوربین اما تعریف چندانی ندارد و میزان شارپنس حتی از فیلم‌برداری با دوربین عادی هم پایین‌تر است. رزولوشن فیلم‌برداری با این دوربین نیز حداکثر ۱۰۸۰P و با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه خواهد بود. در ادامه می‌توانید نمونه فیلم گرفته شده با این دوربین را ببینید.

دانلود mp4

دوربین سلفی

هواوی سعی کرده با قرار دادن دوربین ۳۲ مگاپیکسلی در گوشی هواوی P30 لایت، آن دسته از مخاطبانی که سلفی‌های زیادی می‌گیرند را جذب کند. این دوربین کیفیت بالایی دارد و می‌تواند سلفی‌هایی با جزئیات و رنگ‌های دلپذیر ثبت کند. البته اگر به جزئیات در سلفی‌های خود علاقه ندارید، حالت Beauty هم در اپلیکیشن دوربین این گوشی وجود دارد!

این دوربین در حالت عادی، سعی می‌کند HDR را به صورت پیش‌فرض روی عکس‌های شما اعمال کند تا مطمئن شود که هیچ بخشی از عکس شما دچار فرانوردهی نمی‌شود. حالت عکاسی پرتره برای این دوربین هم وجود دارد که به صورت نرم‌افزاری عمل می‌کند و نیازی به سنسور دوم ندارد. برای گرفتن عکس‌های پرتره، افکت‌های مختلف بوکه در نظر گرفته شده که ما فقط از حالت اولیه آن استفاده کرده‌ایم. شاید بتوانیم بگوییم عکس‌های پرتره گرفته شده با این دوربین، حتی بهتر از عکس‌های پرتره‌ای است که با دوربین اصلی دستگاه می‌گیرید.













یک مورد دیگر که لازم است درباره دوربین سلفی به آن اشاره کنم، عریض بودن زاویه دید لنز این دوربین است. به سادگی می‌توانید با این دوربین، سلفی‌هایی چند نفره ثبت کنید و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت. در مجموع، شاید بتوانم مثل بررسی تخصصی این گوشی، بگویم که دوربین سلفی این گوشی، ستاره چهار دوربین استفاده شده در هواوی P30 لایت است.

سخن پایانی

در مجموع هواوی P30 لایت در زمینه دوربین قرار نیست شما را ناامید کند. اگر به دنبال میان‌رده‌ای مقرون به صرفه و البته خوب برای عکاسی می‌گردید، این گوشی می‌تواند انتخاب خیلی مناسبی برای شما باشد. عکس‌های گرفته شده با دوربین اصلی، کیفیت بالایی دارند و رضایت بخش هستند. اگر دوربین سلفی هم برای شما اولویت دارد، باز هم هواوی P30 لایت می‌تواند بار دیگر خودش را به شما اثبات کند. شما درباره نتایج به دست آمده چه فکر می‌کنید؟

