سونی Xperia F قرار است اولین گوشی سونی با نمایشگر تاشو سونی باشد

شنیده می‌شود که شرکت سونی قصد دارد یک گوشی با نمایشگر تاشو عرضه کند و حتی گفته می‌شود اسم این گوشی نیز Xperia F خواهد بود. گزارش‌هایی که در رابطه با این گوشی منتشر شده، هنوز در مرحله ابتدایی هستند و از کشور چین شنیده می‌شوند. همچنین گفته شده که امسال نباید منتظر این گوشی بود و عرضه Xperia F برای ۲۰۲۰ تخمین زده می‌شود.

نمایشگر این گوشی قرار است مثل گوشی‌های جدید سونی، نسبت نمایش ۲۱:۹ داشته باشد و از پنل‌های OLED قابل انعطاف ساخت سامسونگ بهره ببرد. همچنین با این نسبت نمایش، انتظار داریم که این گوشی، برخلاف گوشی‌های تاشو سامسونگ و هواوی که به صورت افقی تا می‌شوند، به صورت عمودی تا شود. از این نظر احتمالا می‌توانیم این گوشی را اولین رقیب گوشی موتورولا RAZR جدید بدانیم.

همچنین گفته شده که Xperia F از شبکه ۵G نیز پشتیبانی می‌کند که این محصول را تبدیل به اولین گوشی ۵G سونی می‌کند. البته این موضوع مادامی صدق می‌کند که شرکت سونی یک گوشی ۵G در نمایشگاه IFA امسال معرفی نکند.

درباره مشخصات فنی این گوشی هنوز اطلاعاتی در دسترس نیست اما اگر واقعا Xperia F سال آینده عرضه شود، به احتمال فراوان از جدیدترین پردازنده کوالکام استفاده خواهد کرد. شما درباره این محصول چه فکر می‌کنید؟ آیا این گوشی و به طور کل گوشی‌های جدید شرکت سونی می‌توانند اوضاع نابسامان بخش گوشی در این شرکت را بهبود ببخشند؟

