این اولین نگاه ما به گلکسی نوت ۱۰ است

در روزهای گذشته، تصاویر شماتیک از بخش پشتی گلکسی نوت ۱۰ منتشر شده بود و دید اولیه از این محصول به ما می‌داد. حالا امروز تصویر رندری توسط یک طراح خوش ذوق و بر پایه همان تصاویر شماتیک ساخته و به نوعی این اولین نگاه ما به پرچمدار جدید سامسونگ در خانواده نوت است.

نکته جالب، طراحی بخش جلویی این گوشی خواهد بود. احتمالا شماهم فکر می‌کنید چون گلکسی اس ۱۰ پلاس دارای دو دوربین سلفی است، پس گلکسی نوت ۱۰ هم باید این چنین باشد اما اینطور نخواهد بود! به هر دلیلی، سامسونگ تصمیم گرفته تنها یک دوربین سلفی در داخل حفره‌ای در نمایشگر گلکسی نوت ۱۰ قرار دهد. همچنین همانطور که احتمالا می‌دانید، در کنار گلکسی نوت ۱۰، نسخه Pro از این گوشی نیز معرفی می‌شود و یک نسخه ۵G را هم باید برای این گوشی کنار بگذاریم. همه این گوشی‌ها، قرار است دارای یک دوربین سلفی باشند و خبری از دوربین سلفی دوگانه نیست.

جایگاه دوربین سلفی نیز گفته می‌شود از کناره نمایشگر، به وسط صفحه نمایش خواهد آمد. این اطلاعات، توسط Ice Universe منتشر شده که سابقه درخشانی در لو دادن اطلاعات گوشی‌های هوشمند دارد. او همچنین تصویر رندر زیر را هم تایید کرده و گفته که گلکسی نوت ۱۰ تا حد بسیار زیادی شبیه به رندری که در زیر می‌بینید، خواهد بود.

این تصویر رندر توسط Ben Geskin ساخته شده و بار دیگر باید ذکر کنیم که این تصویر رسمی از گوشی نیست اما شباهت زیادی به محصول نهایی دارد. بار دیگر با این تصویر، می‌توانیم تایید کنیم که چینش دوربین‌های اصلی گلکسی نوت ۱۰ به صورت عمودی خواهد بود. سه دوربین اصلی این گوشی در یک قاب قرار می‌گیرند و دوربین ToF در کنار فلش LED قرار خواهد گرفت. این چینش دوربین ما را یاد هواوی P30 پرو می‌اندازد. صحبت از دوربین‌ها شد و باید بگوییم که این سه دوربین اصلی احتمالا با دوربین‌های گلکسی اس ۱۰ یکسان هستند و نباید انتظار چیز بیشتری داشته باشید.

شما درباره این طراحی جدید در خانواده گلکسی نوت چه فکر می‌کنید؟ آیا بهتر بود سامسونگ چینش دوربین‌های اصلی را به صورت افقی نگاه می‌داشت یا چینش عمودی بهتر است؟ همچنین جابه‌جایی و به میانه آمدن دوربین سلفی نیز جالب خواهد بود.

منبع: GSMArena

