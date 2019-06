گوشی‌های گلکسی نوت معمولا در حوالی ماه آگوست معرفی می‌شوند و به همین خاطر با توجه به نزدیک شدن به این تاریخ، مرتبا شایعات و گزارش‌های بیشتری در ارتباط با نسل جدید این گوشی‌ها یعنی گلکسی نوت ۱۰ منتشر می‌شود. اما حالا، به احتمال زیاد این گزارش جدید واکنش‌های منفی زیادی را در پی خواهد داشت.

ظاهرا سامسونگ قصد دارد گلکسی نوت ۱۰ را در دو مدل معمولی و کوچک‌تر روانه‌ی بازار کند که فاقد جک هدفون و دکمه‌های فیزیکی برای پاور، تنظیم صدا و بیکسبی خواهند بود. در عوض، برای این گوشی‌ها دکمه‌های لمسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در همین زمینه می‌توانیم به دکمه پاور گلکسی اس ۱۰ ای اشاره کنیم که به‌عنوان حسگر اثر انگشت هم انجام وظیفه می‌کند. لازم به ذکر است که قبلا هم گزارش‌هایی در ارتباط با احتمال حذف دکمه‌های فیزیکی از گلکسی نوت ۱۰ منتشر شده بود.

حذف دکمه‌های فیزیکی فقط یک طرف قضیه است ولی حذف جک هدفون آن هم از طرف شرکتی که سال‌ها در برابر این ترند مقاومت کرده، واکنش‌های زیادی به همراه خواهد داشت. در ضمن اگر گلکسی نوت ۱۰ از قلم استایلوس بهره ببرد، باید برای این قلم جایی در بدنه فراهم کند و با این کار، دیگر استدلال حذف جک هدفون به خاطر افزایش حجم باتری را نمی‌تواند مطرح کند.

در نهایت باید بگوییم که هنوز نباید این خبرها را تا حد زیادی جدی بگیریم و باید ببینیم که آیا گزارش‌های بعدی هم به این موضوع اشاره می‌کنند یا نه. با این وجود، بهتر است که طرفدارهای پروپاقرص گوشی‌های گلکسی نوت خود را برای حذف این موارد آماده کنند.

