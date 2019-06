سامسونگ بودجه زیادی را به توسعه سری گوشی‌های گلکسی M اختصاص داده که عمدتا در بازار هند عرضه می‌شوند. تا به‌حال، شاهد معرفی گوشی‌های گلکسی M10، M20 و M30 بوده‌ایم و حالا سامسونگ تایید کرده که به‌زودی گلکسی M40 هم معرفی می‌شود.

ظاهرا دوربین اصلی این گوشی مبتنی بر سنسور ۳۲ مگاپیکسلی است و دوربین ثانوی آن هم مشابه گلکسی M30 محسوب می‌شود.

این خبر از جانب نائب رییس نمایندگی سامسونگ در هند اعلام شده است. به گفته‌ی این مقام ارشد، گوشی گلکسی M40 در تاریخ ۱۱ ژوئن در هند معرفی خواهد شد و در ادامه به برخی جزییات مربوط به دوربین این گوشی اشاره کرده است. ظاهرا دوربین اصلی این گوشی مبتنی بر سنسور ۳۲ مگاپیکسلی است و دوربین ثانوی آن هم مشابه گلکسی M30 محسوب می‌شود. برای دوربین سلفی هم می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از سنسور ۱۶ مگاپیکسلی داشته باشیم.

در نهایت، او در مورد قیمت گفته که گلکسی M40 با قیمتی حدود ۲۰ هزار روپیه یا معادل ۲۸۷ دلار روانه‌ی بازار می‌شود. برای مقایسه باید بگوییم که گلکسی M30 با قیمت ۲۱۵ دلاری در بازار هند عرضه شد. در مورد دیگر مشخصات این گوشی می‌توانیم از شایعات منتشر شده کمک بگیریم که ظاهرا این گجت از اسنپ‌دراگون ۶۷۵، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

منبع: Android Authority

