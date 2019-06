روزبه‌روز اهمیت بازارهای بین‌المللی برای شیائومی بیشتر از قبل می‌شود. در مصاحبه‌ای که مدیرعامل برند ردمی-یکی از زیرمجموعه‌های شیائومی-با یک روزنامه انجام داده، او بخشی از برنامه‌های این شرکت را برای سلطه در بازار گوشی‌های هوشمند شرح داده است.

آقای «لو ویبینگ» (Lu Weibing) خاطرنشان کرده که گوشی‌های ردمی و شیائومی طی ۷ فصل گذشته در هند حرف اول را می‌زنند. در مقایسه با سامسونگ که گوشی‌های این شرکت در هند در مقام دوم قرار دارد، شیائومی از ۱۰ درصد سهم بازار بیشتری بهره می‌برد. اما حالا مدیران این شرکت قصد دارند در آینده‌ی نزدیک سهم گوشی‌های شیائومی در هند را به ۵۰ درصد برسانند.

در حال حاضر، گوشی‌های شیائومی‌ و برند زیر مجموعه آن یعنی ردمی، حدود ۲۹ درصد از بازار هند را در اختیار دارند.

در حال حاضر، گوشی‌های شیائومی و برند زیر مجموعه آن یعنی ردمی، حدود ۲۹ درصد از بازار هند را در اختیار دارند و به همین خاطر چنین هدفی اگرچه بلندپروازانه است، ولی غیرممکن محسوب نمی‌شود. لازم به ذکر است که از ۱۰ گوشی پرفروش در چین، ۷ تا از آنها متعلق به شرکت شیائومی هستند. در ضمن باید بگوییم که مدتی قبل هم این شرکت اعلام کرد ۲ میلیون دستگاه ردمی نوت ۷ در عرض فقط ۲ ماه به فروش رسیده است.

شیائومی‌ و ردمی تنها متمرکز بر بازارهایی مانند هند نیستند و برای مناطق دیگر هم برنامه‌های زیادی در سر دارند. در اروپا، گوشی‌های این شرکت بعد از سامسونگ، اپل و هواوی در مقام چهارم قرار دارند اما این شرکت با اختصاص بودجه‌های بیشتر امیدوار است که فاصله خود را با این شرکت‌ها کمتر کند. همچنین برند ردمی در سال ۲۰۱۹ می‌خواهد در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی هم حضور بیشتری داشته باشد. این کمپانی همچنان به توسعه گوشی‌های مقرون به صرفه ادامه می‌دهد و هنوز عجله‌ای برای ساخت گوشی‌های گران‌قیمت ندارد.

منبع: PhoneArena

