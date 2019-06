دوربین‌های سری لومیکس پاناسونیک همیشه به داشتن کیفیت عالی در زمینه فیلم‌برداری، مشهور بوده‌اند. حالا این شرکت امروز به شهرت خود افزوده و این کار را با یک دوربین گران‌تر که البته می‌تواند فیلم‌برداری با کیفیت‌تری را هم ارائه دهد، انجام داده است. دوربین جدید این شرکت، لومیکس S1H نام دارد و قرار است با قیمت ۴۰۰۰ دلار به بازار عرضه شود. اگر فکر می‌کنید این قیمت خیلی زیادی برای یک دوربین است، بگذارید بگوییم که این دوربین می‌تواند با سنسور فول‌فریم خود، با رزولوشن ۶K و با سرعت ۲۴ فریم در ثانیه، فیلم‌برداری داشته باشد. این دوربین را می‌توانیم به نوعی نسخه بهبود یافته دوربین لومیکس S1 بدانیم که سال گذشته در نمایشگاه Photokina معرفی شد و در بررسی‌ها نیز تعریف و تمجید‌های زیادی دریافت کرد.

دوربین لومیکس S1H قرار است پاییز امسال عرضه شود و از همین حالا، لقب اولین دوربین بدون آینه و فول فریم که می‌تواند با رزولوشن ۶K و سرعت ۲۴ فریم در ثانیه با نسبت ۳:۲ فیلم‌برداری داشته باشد را ازآن خود کرده است. همچنین این دوربین می‌تواند با رزولوشن ۵.۹K و با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه در نسبت تصویر ۱۶:۹ نیز فیلم‌برداری داشته باشد. امکان فیلم‌برداری با رزولوشن بیشتر از ۴K، برای آن دسته از کاربرانی که دنبال خروجی ۴K هستند نیز خبر خوبی است. این یعنی حالا می‌توان از ویدیوهای ۶K این دوربین، خروجی ۴K گرفت تا کیفیت بالاتری داشته باشد و یا حتی در آن‌ها کراپ کرد بدون آنکه شاهد افت کیفیت باشیم.

پاناسونیک می‌گوید دوربین لومیکس S1H می‌تواند تا بیش از ۱۴ پله گستره دینامیکی داشته باشد که این یعنی در شرایط نوری ضعیف نیز سنسور این دوربین توانایی ثبت جزئیات را دارد. البته پاناسونیک هنوز نگفته که آیا این دوربین به لرزشگیر سنسور مجهز شده یا خیر اما با توجه به سابقه پاناسونیک و اینکه این دوربین بیش از همه برای فیلم‌برداری ساخته شده، می‌توانیم بگوییم به احتمال زیاد این ویزگی در این دوربین وجود دارد. یک نکته مهم دیگر این است که S1H هیچ محدودیتی در زمان فیلم‌برداری ندارد و مادامی که باتری و کارت حافظه کاربر اجازه بدهد، این دوربین به فیلم‌برداری ادامه می‌دهد.

اگرچه برچسب قیمت ۴۰۰۰ دلاری برای این دوربین زیاد است و لومیکس S1H را در دسته تجهیزات حرفه‌ای قرار می‌دهد اما شاید اگر هر برند دیگری چنین دوربینی می‌ساخت، باید انتظار قیمت ۶۰۰۰ دلاری (که البته با رزولوشن ۶K این دوربین نیز همخوانی دارد!) برای آن می‌داشتیم. آنطور که نویسنده ورج از تجربه خود از کار کردن با دوربین S1 می‌گوید، این دوربین عملکرد خیلی خوب و سریعی دارد و ارگونومی بدنه نیز بسیار خوب توصیف شده. در هر صورت باید تا پاییز صبر کنیم تا بتوانیم پاناسونیک لومیکس S1H را از نزدیک ببینیم اما از همین حالا می‌توان گفت با دوربینی عالی روبرو هستیم.

