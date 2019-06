شرکت هواوی روز گذشته اعلام کرد که آن‌ها پیش‌نویس یک توافق‌نامه برای تقویت همکاری خود با اتحادیه آفریقا در زمینه‌ی حوزه‌هایی مانند ارتباطات ۵G امضا کرده‌اند. اتحادیه آفریقا را می‌توان معادل اتحادیه اروپا ولی در قاره سیاه درنظر گرفت که ۵۵ کشور عضو آن هستند. طبق این توافق‌نامه، همکاری هواوی با کشورهایی آفریقایی در حوزه‌هایی مانند پردازش ابری، هوش مصنوعی و شبکه‌های پرسرعت بیشتر خواهد شد.

هواوی که دومین سازنده بزرگ گوشی‌های هوشمند در جهان است و در زمینه‌ی زیرساخت‌های شبکه ۵G هم حرف اول را می‌زند، به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا با مشکلات زیادی روبرو شده است. دولت آمریکا می‌گوید که تجهیزات هواوی می‌تواند به عنوان اسب تورآ برای دولت چین انجام وظیفه کند و هواوی هم همواره این ادعاها را رد می‌کند. در چنین شرایطی، خبر همکاری گسترده هواوی‌ با کشورهای آفریقایی خبر مهمی برای این کمپانی چینی محسوب می‌شود.

نائب رییس بخش آفریقای شمالی هواوی‌ در این زمینه می‌گوید: «این همکاری نشانه‌ای مبنی بر اعتماد بین اتحادیه آفریقا و هواوی‌ است.» او در ادامه افزوده: «اتحادیه آفریقا سیستم‌های ما را به دقت بررسی کرده‌اند و بر شایعات مربوط به افشای اطلاعات خط بطلان کشیده‌اند.»

در سال ۲۰۱۸، روزنامه فرانسوی لوموند گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود چین از سال ۲۰۱۲ مشغول جاسوسی از دفتر مرکزی اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا بوده است. اتحادیه آفریقا در آن زمان این ادعا را رد کرد.

چین مهم‌ترین شریک تجاری قاره آفریقا محسوب می‌شود و میلیاردها دلار در زمینه‌ی زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها، راه‌آهن و بنادر و بهره‌گیری از منابع طبیعی سرمایه‌گذاری کرده است.

