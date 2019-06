موتورولا تایید کرد که دیگر خبری از نسخه Play یا Force از Moto Z4 نخواهد بود

موتورولا رسما تایید کرد که گوشی موتو Z4 تنها گوشی از این سری خواهد بود و تا پایان سال، هیچ گوشی دیگری تحت برند موتو Z عرضه نخواهد شد. این یعنی دیگر خبری از معرفی نسخه‌های Play و Force از این گوشی نخواهد بود. اینکه شاهد عرضه نسخه Play نباشیم، دور از انتظار نبود چراکه سال گذشته، موتو Z3 در کنار Moto Z3 Play عرضه شد و در عوض دیگر گوشی Moto Z3 Force را شاهد نبودیم. امسال حداقل انتظار داشتیم نسخه Play نبینیم اما نسخه Force که دارای پردازنده پرچمدار باشد را ببینیم. آخرین گوشی موتورولا که با تحت نام Force عرضه شد، موتو Z2 فورس بود که در سال ۲۰۱۷ معرفی و عرضه شد.

در کل به نظر می‌رسد که Motorola در تلاش است تا سری گوشی‌های خود را ساده‌تر کند که خبری خوبی است اما همچنان افراد زیادی هستند که طرفدار خانواده‌های Play و Force از گوشی‌های این شرکت بوده‌اند. در هر صورت، به نظر می‌رسد فعلا موتورولا فقط می‌خواهد در زمینه تولید گوشی‌های میان‌رده فعالیت داشته باشد و با این خبر، بعید به نظر می‌رسد که شاهد پرچمداری از این شرکت با پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ باشیم. دلیل این موضوع را نیز می‌توان در نسل‌های قبلی سری Moto Z یافت و آن فروش کم پرچمداران شرکت موتورولا است.

البته ممکن هم هست که Motorola ما را سورپرایز کند و امسال شاهد پرچمداری از این شرکت باشیم که تحت نام دیگری عرضه می‌شود. شاید بتوانیم بگوییم سری Z به دلیل وابستگی به ماژول‌های موتو مادز، نمی‌تواند سری موفق و محبوبی باشد و از همین رو موتورولا می‌خواهد به عمر این سری پایان دهد و در عوض سری جدیدی از پرچمداران را معرفی کند. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟ آیا دوباره شاهد خیزش موتورولا در عرضه پرچمداران اندرویدی خواهیم بود؟

