سایت GSM Arena که یکی از مشهورترین سایت‌های حوزه‌ی تکنولوژی-به‌خصوص گوشی‌های هوشمند-محسوب می‌شود، ۸ روز قبل در رابطه با تحریم هواوی و تاثیر آن بر اعتماد کاربران گوشی‌های این شرکت، یک نظرسنجی در سایت خود قرار دارد. در این نظرسنجی ۱۵۴۵۰ نفر شرکت کرده‌اند و نتیجه نهایی قابل توجه است.

اگرچه هواوی با تبعات گسترده تحریم آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند، ولی باید خاطرنشان کنیم که بار دیگر توانسته به اتحادیه‌های مربوط به SD، وای‌فای، بلوتوث و حافظه رم برگردد. طبق این نظرسنجی که انجام شده، ۵۵ درصد از کاربران اعتقاد دارند که این مشکل بالاخره حل و فصل می‌شود و آن‌ها همچنان به استفاده از گوشی‌های ساخت هواوی یا آنر ادامه می‌دهند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، فروش گوشی‌های هواوی در هند همچنان خوب است که یکی از بزرگترین بازارهای جهان برای گوشی‌های هوشمند است.۱۵ درصد کاربران در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که با توجه به ارائه‌ی تخفیف‌ها برای این گوشی‌ها، به‌زودی یکی از گوشی‌های هواوی یا آنر را خریداری می‌کنند.

اپراتورهای مخابراتی اروپایی و ژاپنی چندان نسبت به آینده هواوی امیدوار نیستند و در حال گفت‌وگو با هواوی و گوگل هستند تا ببینند که این تحریم چه تاثیری در آمار فروش گوشی‌های این شرکت خواهد داشت. در همین رابطه، باید به یک سوم پاسخ‌دهنده‌ها هم اشاره کنیم که دیگر تمایلی به استفاده از گوشی‌های این شرکت ندارند و می‌خواهند به استفاده از گوشی شرکت دیگری روی بیاورند.

در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۹، هواوی دومین سازنده بزرگ گوشی‌های هوشمند در جهان بود و بار دیگر توانست اپل را پشت سر بگذارد. در ضمن باید به سامسونگ هم اشاره کنیم که همچنان رتبه‌ی اول را از آن خود کرده است.

این تحریم گسترده، مطمئنا خسارت زیادی بر هواوی‌ وارد می‌کند و سرعت رشد آن را به‌طور قابل توجهی کم می‌کند. ولی به قول معروف: «چیزی که شما را نمی‌کشد، قوی‌ترتان می‌کند.» این تحریم هم احتمالا مدت زیادی به طول نمی‌انجامد ولی همین موضوع انگیزه‌ی مضاعفی برای هواوی‌ ایجاد می‌کند که بیش از پیش مستقل شود تا وابستگی کمتری به شرکت‌های ثالث داشته باشد.

