دولت آمریکا اعلام کرده که تمام متقاضیان ویزای این کشور باید نام کاربری تمام اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی خود طی ۵ سال گذشته را در اختیاری سفارت قرار بدهند. همچنین متقاضیان باید آدرس ایمیل و شماره تلفن طی این مدت زمان را هم ارائه دهند. در ضمن این افراد باید سوابق سفرهای خود در این مدت را اعلام کنند و همچنین بگویند که آیا اعضای خانواده آن‌ها فعالیت تروریستی داشته‌اند یا نه.

پیش از این تنها متقاضیانی که پرونده آن‌ها به بررسی بیشتری نیاز داشت مثلا آن دسته از افرادی که از کشورهای تحت کنترل تروریست‌ها تقاضای ویزا می‌کردند، باید این اطلاعات را ارائه می‌دادند. دولت آمریکا با اعمال این محدودیت‌ها می‌خواهد از احتمال بروز حوادث تروریستی جلوگیری کند.

گفته می‌شود این طرح حدودا ۱۴.۷ میلیون نفری را که سالانه از این کشور درخواست ویزا می‌کنند، در بر می‌گیرد.

گفته می‌شود این طرح حدودا ۱۴.۷ میلیون نفری را که سالانه از این کشور درخواست ویزا می‌کنند، در بر می‌گیرد. البته مطابق اعلام دولت ایالات متحده آمریکا این طرح شامل اتباع کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان و کانادا که ورود آنها به این کشور آزاد است، نمی‌شود. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته که اگر متقاضیان در این رابطه دروغ بگویند، با عواقب مهاجرتی جدی روبرو می‌شوند. این قانون، بر روی صداقت افراد و البته راحت بودن یافتن حساب کاربری آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی در صورت دروغ گفتن آن‌ها، حساب کرده است. مقررات و شرایط جدید برای صدور ویزا در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ برای سختگیری در ورود افراد خارجی پرخطر به این کشور محسوب می‌شود.

منبع: Engadget

The post آمریکا برای صدور ویزا اکانت شبکه‌های اجتماعی شما را بررسی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala