اخیرا شرکت‌های سازنده برای مخفی کردن بریدگی نمایشگر، به بهره‌گیری از راه‌حل‌های نوآورانه‌ای روی آورده‌اند و به‌عنوان مثال می‌توانیم به دوربین سلفی پاپ‌آپ، طراحی کشویی و حتی تعبیه نمایشگر ثانوی اشاره کنیم. اما حالا به‌نظر می‌رسد که شرکت چینی اوپو بالاخره موفق شده ایده‌ی تعبیه دوربین سلفی در زیر نمایشگر را عملی کند.

در پستی که نائب رییس شرکت اوپو در شبکه اجتماعی Weibo منتشر کرده، شاهد مدل اولیه یک گوشی بدون بریدگی هستیم که علی‌رغم مخفی بودن دوربین سلفی، شاهد عکس‌برداری این دوربین هستیم. همچنین برای اینکه حقیقی بودن این ویدیو مشخص شود، فرد موردنظر انگشتش را بر نواحی دوربین سلفی قرار بدهد تا وجود این دوربین در زیر نمایشگر را اثبات کند.

عدم استفاده از قطعات متحرک برای دوربین سلفی، منجر به افزایش عمر گوشی می‌شود و دیگر کاربران نگران خراب شدن این قطعات به دلایل مختلف نخواهند بود. با این وجود، نائب‌رئیس اوپو در یک پست جداگانه اعلام کرده که این تکنولوژی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و گفته که در حال حاضر این دوربین نمی‌تواند کیفیت مشابه دوربین‌های نرمال را داشته باشد و البته در ادامه گفته: «هیچ تکنولوژی جدیدی در همان ابتدا به کمال نمی‌رسد.»

هنوز معلوم نیست که اوپو چه زمانی گوشی مجهز به دوربین زیر نمایشگر را روانه‌ی بازار می‌کند ولی در همین زمینه می‌توانیم به شرکت ویوو اشاره کنیم که مدت‌ها قبل اعلام کردند مشغول توسعه چنین دوربینی هستند و البته ظاهرا سامسونگ هم قصد دارد چنین دوربین‌هایی را در گوشی‌های خود تعبیه کند. در نهایت باید منتظر بمانیم تا ببینیم که بالاخره کدام شرکت برای اولین بار می‌تواند گوشی مجهز به این تکنولوژی جذاب را روانه‌ی بازار کند.در ادامه می‌توانید این ویدیو را تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: Engadget

The post اوپو دوربین زیر نمایشگر را در یک ویدیو نمایش داد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala