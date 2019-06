درست چند ساعت پیش از آغاز مراسم توسعه دهندگان اپل یا همان WWDC امسال، شرکت سامسونگ دو لپ‌تاپ جدید معرفی کرده که بی‌شباهت به مک بوک پرو اپل نیستند. این دو لپ‌تاپ با نام Notebook 7 عرضه می‌شوند و نمی‌توان الگو گرفتن سامسونگ از اپل در طراحی این لپ‌تاپ‌ها را نادیده گرفت.

یکی از این لپ‌تاپ‌ها اندازه ۱۳ اینچی خواهد داشت و نسخه دیگر، ۱۵ اینچی است. همچنین هر دو لپ‌تاپ با ویندوز ۱۰ عرضه می‌شوند. اما چرا انقدر روی شباهت این لپ‌تاپ با مک‌بوک پروهای اپل اصرار داریم؟ استفاده از خطوط تیز در طراحی، ترک‌پد عریض و بزرگ و حاشیه‌های کوچک دور نمایشگر و کیبرد دستگاه، بیش از هر چیزی ما را یاد مک‌بوک پروهای کنونی می‌اندازد. سامسونگ حتی در لبه جلویی دستگاه یک شیار قرار داده که به بلند کردن نمایشگر کمک می‌کند و این شیار هم شبیه به مک‌بوک پروهای اپل است!

از این دو لپ‌تاپ، نسخه ۱۳ اینچ بیشترین شباهت به مک‌بوک پرو را دارد. چینش کیبرد این لپ‌تاپ فاقد دکمه‌های ماشین حساب است و ترک پد هم دقیقا در وسط و در بخش پایینی کیبرد قرار گرفته است. نسخه ۱۵ اینچ اما دارای دکمه‌های ماشین حساب در کیبرد است و ترک پد آن نیز از وسط، کمی به سمت چپ جابه‌جا شده تا درست وسط دکمه‌های اصلی کیبرد قرار بگیرد.

البته اینطور هم نیست که این لپ‌تاپ‌ها یک کپی کامل از مک‌بوک پرو باشند. برای مثال سامسونگ پورت‌های بیشتری در Notebook 7 استفاده کرده است. در کناره‌های این لپ‌تاپ‌ها شاهد دو پورت USB 3.0 معمولی، یک پورت USB-C، یک پورت HDMI و یک جایگاه برای کارت حافظه microSD هستیم و این یعنی کاربر Notebook 7 نیازی به دانگل نخواهد داشت. شاید تنها دانگل مورد نیاز، برای پورت Ethernet باشد که خب تقریبا در اکثر لپ‌تاپ‌های امروزی، این دانگل نیاز است.

مدل پایه این لپ‌تاپ‌ها با قیمت ۹۹۹ دلار عرضه خواهد شد و تاریخ عرضه نیز ۴ مردادماه مشخص شده است. همه مدل‌ها با پردازنده نسل هشتم اینتل عرضه می‌شود. هشت گیگابایت حافظه رم، نمایشگرهای ۱۰۸۰P و سنسور اثر انگشت (دکمه آبی رنگ روی کیبرد) از دیگر مشخصات این لپ‌تاپ‌ها هستند. نسخه ۱۵ اینچ این لپ‌تاپ را نیز می‌توان به گرافیک Nvidia GeForce MX250 ارتقا داد و امکان نصب حافظه SSD اضافی روی این لپ‌تاپ هم وجود دارد.

سامسونگ همچنین یک لپ‌تاپ دیگر هم معرفی کرده است که نمایشگر ۱۵ اینچ دارد و با نام Notebook 7 Force شناخته خواهد شد. این لپ‌تاپ هم طراحی شبیه Notebook 7 (و البته مک‌بوک پرو!) دارد اما از آن‌جایی که فقط در رنگ مشکی عرضه می‌شود، بی شباهت به لپ‌تاپ‌های Razer Blade نیست.

این مدل با قیمت پایه ۱۴۹۹ دلار عرضه خواهد شد و از کارت گرافیک Nvidia GeForce GTX 1650 (که نسل جدید GTX 1050 است و قدرت پردازشی بیشتر و مصرف انرژی کمتری دارد) بهره می‌برد. ۱۶ گیگابایت حافظه رم هم به صورت پیش‌فرض در این لپ‌تاپ وجود دارد و پورت Ethernet هم به آن اضافه شده است. همچنین دو اسلات دیگر برای اضافه کردن حافظه داخلی لپ‌تاپ، حاضر خواهد بود.

Notebook 7 Force لپ‌تاپی است که برای کسانی که کار ویرایش ویدیو انجام می‌دهند و کسانی که اهل بازی هستند، ساخته شده است. هنوز نتوانسته‌ایم این لپ‌تاپ را از نزدیک ببینیم اما با قیمت ۱۴۹۹ دلاری، با محصولی گران روبرو هستیم چراکه در حال حاضر لپ‌تاپ‌هایی با قیمت کمتر از ۱۰۰۰ دلار وجود دارند که از گرافیک GTX 1650 بهره می‌برند. نکته نگران کننده دیگر درباره این لپ‌تاپ، باتری کم ظرفیت ۴۳Wh این محصول است. اگر کارهای سنگین بخواهید با Notebook 7 Force انجام دهید، احتمالا باتری دستگاه به سرعت تمام خواهد شد. برای مقایسه، مک‌بوک پرو ۱۵ اینچی که رقیب Notebook 7 Force به حساب می‌آید، از باتری ۸۳.۶Wh بهره می‌برد و عمر باتری بسیار بهتری را در اختیار کاربران می‌گذارد. شما درباره لپ‌تاپ‌های جدید سامسونگ چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

