شرکت هواوی از سال‌ها قبل به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی تحت فشار دولت آمریکا قرار گرفت و با انتخاب دونالد ترامپ، این فشارها به‌صورت فزاینده بیشتر شد و در نهایت این شرکت در لیست سیاه وزارت بازرگانی قرار گرفت. حالا این شرکت بخش کابل‌های زیردریایی خود را به فروش می‌رساند و لازم به ذکر است که طبق گزارش‌ها برخی از خطوط تولید گوشی‌های این شرکت هم تعلیق شده است.

شرکت Huawei Marine Systems که ۵۱ درصد از سهام آن در اختیار هواوی قرار دارد، خدمات مربوط به تعبیه کابل‌های فیبر نوری زیردریایی بین قاره‌ای ارائه می‌دهد. طبق اعلام سایت این شرکت، تا سال ۲۰۰۹ آن‌ها بیش از ۵۰ هزار کیلومتر کابل در مناطق مختلف در جهان در زیر دریاها تعبیه کرده‌اند. طبق گزارش‌های منتشر شده، به خاطر اتهاماتی که در رابطه با جاسوسی تجهیزات چینی مطرح شده، این شرکت مانند گذشته نمی‌تواند در قراردادهای کاری برنده شود. ظاهرا شرکت چینی Hengtong Optic-Electric سهم هواوی را خریداری می‌کند و هنوز مبلغ این معامله اعلام نشده است.

به تازگی برخی از خطوط تولید گوشی‌های هواوی‌ تعطیل شده‌اند.

در ارتباط با فشار دولت آمریکا، باید به تعطیلی برخی از خطوط تولید کارخانه‌های فاکس‌کان اشاره کنیم که وظیفه‌ی ساخت گوشی‌های هواوی را برعهده داشته‌اند. چنین خبری، نتیجه‌ی مستقیم تحریم آمریکا به حساب می‌آید که یکی از تبعات آن، لغو مجوزهای مربوط به اندروید گوشی‌های این شرکت بوده است.

باید خاطرنشان کنیم که ظاهرا قبل از تحریم آمریکا، آمار تولید گوشی‌های هواوی بسیار بیشتر شده بوده و حتی فاکس‌کان نیروهای جدیدی را استخدام کرده است. هواوی که می‌خواست تا سال ۲۰۲۰ مقام سامسونگ را به‌عنوان بزرگترین سازنده گوشی‌های هوشمند از آن خود کند، روزبه‌روز از این هدف فاصله بیشتری می‌گیرد و هرچقدر این تحریم بیشتر طول بکشد، آسیب وارده به هواوی هم بیشتر خواهد شد.

