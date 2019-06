watchOS 6 معرفی شد

اپل معرفی سیستم عامل جدید ساعت‌های خود را مثل همیشه با دادن یک آمار آغاز کرد و گفت که واچ‌‌او‌اس محبوب‌ترین سیستم عامل پوشیدنی‌ها در دنیا است. معرفی سیستم عامل جدید اپل واچ، با معرفی چندین واچ فیس جدید آغاز شد. این واچ‌فیس‌ها، به واچ‌فیس‌های کنونی اضافه می‌شوند و هر کدام، جذابیت خاص خود را دارد.

این سیستم عامل به طور کلی، تغییرات چشم‌گیری نداشته که بخواهیم بگوییم اما در مجموع، چندین و چند ویژگی جدید به آن اضافه شده که برای کاربران اپل واچ، حائز اهمیت هستند.

اپل همچنین اپلیکیشن‌های جدیدی را هم به سیستم عامل ساعت‌های هوشمند خود آورده است. اپلیکیشن‌هایی مثل ماشین حساب، کتاب‌های صوتی و البته اپلیکیشن Voice Memos برای ضبط و مدیریت صداهای ضبط شده.

