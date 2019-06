حالا نقشه اپل هم مثل نقشه گوگل، ویژگی Street View دارد

در حین معرفی ویژگی‌های جدید iOS 13، اپل نقشه جدید خود را هم نشان داد که حالا ویژگی شبیه به Street View گوگل خواهد داشت. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد که یک نقطه روی نقشه مشخص کنید و سپس محل مورد نظر را به صورت ۳۶۰ درجه مشاهده کنید به نحوی که گویا در همان نقطه قرار دارید. این ویژگی همراه با iOS 13 عرضه خواهد شد اما هنوز مشخص نیست که این ویژگی، کدام نقاط دنیا را پشتیبانی می‌کند.

این ویژگی به کمک دیتاها و اطلاعاتی که اپل در سال‌های اخیر جمع‌آوری کرده به وجود آمده است. حتما در اخبار دیده‌اید که اپل خودروهایی با دوربین‌های ۳۶۰ درجه در خیابان‌ها داشته که اطلاعات تصویری جمع‌آوری می‌کردند. به کمک همین تصاویر، حالا چنین ویژگی به اپل مپس اضافه خواهد شد.

Apple می‌گوید که این بروزرسانی برای نقشه، ابتدا برای کاربران ساکن آمریکا و سپس چند کشور دیگر عرضه خواهد شد. زمان عرضه این ویژگی نیز تا پایان سال جاری میلادی اعلام شده است.

اپل سال‌ها است که تلاش می‌کند بتواند خود را از سلطه نقشه گوگل رها کند و از زمان iOS 6 تا به حال، مدام نقشه خود را بهتر و بهتر کرده است. اما همچنان به نظر می‌رسد راه زیادی باقی مانده تا اپل بتواند نقشه خود را به سطح گوگل مپ برساند. البته آنطور که Apple در WWDC 2019 نشان داد، ویژگی Street View در نقشه این شرکت بسیار روان‌تر و بهتر از نقشه گوگل خواهد بود اما همچنان باید منتظر بمانیم تا برزورسانی مربوط به این ویژگی عرضه شود و سپس با نقشه گوگل مقایسه کنیم. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟

