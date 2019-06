از ماه فوریه سال گذشته میلادی، بزرگ‌ترین بروزرسانی که بلندگوهای اپل هوم پاد داشت، کاهش قیمت ۵۰ دلاری آن از طرف اپل بود. درواقع این کاهش قیمت، تنها اتفاقی بود که برای هوم پاد پس از ۱۴ ماه اتفاق افتاد اما با مراسم امشب، مشخص شد که اپل این بلندگو را هنوز فراموش نکرده است. به لطف iOS 13، حالا بلندگوی HomePod می‌تواند ویژگی‌های جدیدی داشته باشد.

در زمان معرفی آیفون XS و آیفون XR، اپل قابلیت‌هایی مثل جست‌وجوی موسیقی بر اساس متن آهنگ و همچنین قابلیت تماس تلفنی با بلندگوی HomePod را فراهم کرده بود. حالا اما قابلیت جدیدی اضافه شده که به هوم پاد اجازه می‌دهد صدای فردی که در حال صحبت با او است را تشخیص دهد و با توجه به اطلاعاتی که از او دارد، به او پاسخ بدهد. همچنین هوم پاد می‌تواند سلیقه موسیقی و اطلاعات تقویم هر فرد را به صورت جداگانه داشته باشد و به این ترتیب، همه اعضای یک خانواده می‌توانند به سادگی از آن استفاده کنند.

علاوه بر این موارد، حالا Handoff هم به HomePod اضافه شده که اجازه می‌دهد موسیقی که روی آیفون کاربر در حال پخش است، به سرعت به هوم پاد منتقل شده و ادامه موسیقی از هوم پاد پخش شود. این ویژگی‌ها به لطف iOS 13 امکان پذیر خواهد بود و این سیستم عامل از این هفته برای توسعه دهندگان و از پاییز برای همه، عرضه خواهد شد. شما درباره هوم‌پاد و ویژگی جدید آن چه فکر می‌کنید؟

