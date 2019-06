اپل نسل جدید کامپیوترهای مک پرو را با طراحی کاملا جدید، معرفی کرد

سطل آشغال، اسمی است که روی نسل قبلی مک پرو گذاشته بودند و بسیاری اپل را به دلیل طراحی عجیب این کامپیوتر، به تمسخر گرفتند. حالا پس از مدت‌ها انتظار و شایعه و خبر، اپل نسل جدید مک پرو را معرفی کرده که طراحی ماژولار داشته و خنک‌تر از نسل قبلی، کار می‌کند. این کامپیوتر جدید دقایقی پیش در WWDC 2019 به نمایش در آمد.

در نگاه اول، طراحی جدید این کامپیوتر بسیار شبیه به مک پرو قدیمی است که بسیاری عقیده داشتند شبیه رنده برای پنیر است! حالا شاهد طراحی مشابه همان رنده هستیم که بهتر شده و به لطف بازطراحی بخش داخلی آن، ماژولار بودن به مک پرو جدید اضافه شده است.

Mac Pro جدید از آخرین نسل از پردازنده‌های Intel Xeon استفاده می‌کند و می‌توان آن را تا مدلی با ۲۸ هسته پردازشی ارتقا داد. نسخه ۲۸ هسته‌ای این کامپیوتر، منبع انرژی ۳۰۰ واتی دارند و با سیستم خنک کننده جدید، می‌توانند در هر لحظه، بهترین عملکرد پردازنده را ارائه کنند. حافظ رم در این کامپیوتر هم می‌تواند تا ۱.۵ ترابایت ارتقا داشته باشد و بله، جمله قبل را درست خواندید! داخل مک پرو جدید هشت اسلات PCI Express نیز وجود دارد. همچنین در بخش جلویی این کامپیوتر، شاهد دو پورت USB-C و دو پورت USB-A خواهیم بود که نسبت به بسیاری از کامپیوترهای حرفه‌ای دیگر، حداقل یک پورت USB-C اضافه‌تر دارد.

با این کامپیوتر مک پرو جدید، اپل یک ماژول جدید به نام MPX هم ساخته است. ماژول MPX درواقع یک کارت PCIe است که دارای دو کارت گرافیکی است و از هیت سینک جداگانه برای خنک سازی استفاده می‌کند. همچنین این ماژول پورت تاندربولت ۳ هم دارد که می‌تواند به کمک آن، برق یا مانیتور به این کارت متصل کرد. اپل می‌گوید می‌توانید این کارت را به گرافیک‌های AMD Radeo Pro Vega 2 و Radeon Pro Vega 2 Duo مجهز کنید تا در مجموع چهار کارت گرافیک برای مک پرو داشته باشید.

منبع انرژی مک پرو نیز می‌تواند تا ۱.۴kW انرژی برای این کامپیوتر فراهم کند. سه فن بزرگ در جلوی این کامپیوتر قرار دارند که درست پشت سوراخ‌های جلویی مک پرو قرار گرفته‌اند و می‌توانند هوا را با سرعت ۳۰۰ فوت مکعب در دقیقه، جابه‌جا کنند. همچنین با وجود قدرت بالای این فن‌ها، اپل می‌گوید که مک پرو جدید ساکت خواهد بود و صدای آن بیشتر از کامپیوترهای iMac Pro نخواهد نشد. اپل حتی به خریداران این کامپیوتر این امکان را می‌دهد که برای مک پرو خود چرخ هم خریداری کنند تا بتوانند این کامپیوتر بزرگ را راحت‌تر جابه‌جا کنند!

مک پرو جدید قرار است از پاییز امسال عرضه شود و قیمت پایه آن ۵۹۹۹ دلار تعیین شده است. با این قیمت، مشخصاتی سخت‌افزاری که دریافت می‌کنید شامل ۳۲ گیگابایت حافظه رم و پردازنده هشت هسته‌ای Intel Xeon می‌شود. کارت گرافیک این مدل نیز Radeon Pro 580X خواهد بود و حافظه داخلی نیز ۲۵۶ گیگابایت و از نوع SSD است.

این خبر در حال بروزرسانی است…

