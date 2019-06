اپل مانیتور Pro Display XDR را معرفی کرد

مک پرو جدید، تنها سخت‌افزاری نبود که اپل در مراسم WWDC 2019 معرفی کرد. این شرکت از یک مانیتور جدید هم پرده‌برداری کرد که اندازه ۳۲ اینچی و رزولوشن ۶K خواهد داشت. این نمایشگر با نام Pro Display XDR عرضه خواهد شد و طراحی آن، با طراحی صنعتی مک پرو جدید، کاملا همخوانی دارد.

از نظر مشخصات فنی و ویژگی‌ها نیز اپل ما را ناامید نکرده است. این مانیتور از طیف رنگی P3 به صورت کامل پشتیبانی می‌کند و گستره دینامیکی فوق العاده دقیقی خواهد داشت. همچنین بازتاب نور از روی نمایشگر هم قرار نیست مشکل به حساب بیاید چراکه اپل یک لایه ضد بازتاب جدید با فناوری nano-texture ساخته است. همچنین این نمایشگر می‌تواند در حالت عادی تا ۱۰۰۰ نیت روشنایی و در حالت اوج تا ۱۶۰۰ نیت روشنایی خواهد داشت. کانتراست این نمایشگر نیز به عدد یک میلیون به یک می‌رسد که این یعنی رنگ مشکی در بهترین حالت نمایش داده می‌شوند.

طراحی این محصول به گونه‌ای نیست که شما را به خاطر ظاهر به خود جلب کند. اما با این وجود، اپل مکانیزمی جدید برای لولا و پایه این مانیتور طراحی کرده که به این نمایشگر اجازه می‌دهد در هر جهتی و به سادگی جابه‌جا شود. همچنین این مانیتور، اولین نمایشگر اپل خواهد بود که می‌تواند عمودی باشد و در حالت Portrait، از آن استفاده کرد. سوراخ‌های عجیبی که روی بدنه مک پرو جدید دیدیم را در پشت این مانیتور هم می‌بینیم که درواقع وظیفه خنک سازی در این مانیتور را به عهده دارد. در بخش پشتی این مانیتور هم شاهد چهار پورت تاندربولت ۳ هستیم.

یک نکته جالبی که درباره این مانیتور ذکر شد، این است که می‌توانید تا ۶ مانیتور Pro Display XDR را به مک پرو متصل کنید و اگر در حال شمارش هستید، بگذارید کارتان را ساده کنیم و بگوییم که این یعن می‌توانید تا ۱۲۰ میلیون پیکسل را توسط این شش مانیتور و مک پرو، به صورت همزمان در اختیار داشته باشید!

تا اینجا همه چیز درباره این مانیتور عالی است اما می‌رسیم به قیمت آن که احتمالا شما را شوکه خواهد کرد. این مانیتور با قیمت ۴۹۹۹ دلار عرضه می‌شود و مدلی که لایه ضد بازتاب Nano-texture را هم دارد، ۵۹۹۹ دلار قیمت‌گذاری شده است. قطعا اپل این مانیتور را برای همه کاربران طراحی نکرده و از همین جهت قیمت آن هم برای همه کاربران مناسب نخواهد بود. تنها افرادی که واقعا به این رزولوشن و قابلیت‌های این مانیتور نیاز دارند و البته مک پرو جدید را هم خریداری می‌کنند، سراغ این محصول هم خواهند رفت. شما درباره Pro Display XDR چه فکر می‌کنید؟

