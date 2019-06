یکی از ویژگی‌های جدید macOS کاتالینا، قابلیت Sidecar است که به کاربران اجازه می‌دهد از آیپد به‌عنوان نمایشگر ثانویه برای سیستم‌های مک بهره ببرند. برای بهره‌گیری از این مشخصه، می‌توان هم از سیم و هم به‌صورت بی‌سیم استفاده کرد و امکان بهره‌گیری از اپل پنسل هم وجود دارد.

تمام اپلیکیشن‌های مک که از قلم استایلوس پشتیبانی می‌کنند، می‌توانند از این قابلیت جدید بهره ببرند و با این کار آیپدها مانند تبلت‌های طراحی Wacom انجام وظیفه خواهند کرد. لازم به ذکر است که در این زمینه برنامه‌هایی مانند Duet Display و Astropad وجود دارد که حالا با ارائه‌ی این قابلیت به‌صورت بخشی از مشخصه‌های سیستم‌عامل، آن‌ها با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.

اپل فهرستی از برنامه‌هایی که از قابلیت Sidecar پشتیبانی می‌کنند، منتشر کرده که در بین آن‌ها نام برنامه‌های معروفی مانند Adobe Illustrator، Maya و Final Cut Pro دیده می‌شود. نکته‌ی قابل توجه این فهرست این است که نام فتوشاپ (که قرار است به‌زودی به‌عنوان یک اپلیکیشن مستقل برای آیپد عرضه شود) دیده نمی‌شود. این مشخصه همچنین امکان میرور کردن محیط دسکتاپ را هم امکان‌پذیر می‌کند و اپل می‌گوید توسعه‌دهندگان برای پشتیبانی از قابلیت Sidecar لازم نیست کاری خاصی انجام بدهند؛ بنابراین، امیدواریم فهرست منتشر شده از برنامه‌هایی که از این مشخصه پشتیبانی می‌کنند، فقط موارد دست‌چین شده آن‌ها باشد.

منبع: The Verge

منبع متن: digikala