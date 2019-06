روز گذشته سامسونگ و AMD خبر همکاری با یکدیگر را در زمینه‌ی بهبود گرافیک گوشی‌های هوشمند اعلام کردند. طی این همکاری، سامسونگ می‌تواند از تکنولوژی‌های Radeon که به شرکت AMD تعلق دارد، برای توسعه‌ی چیپست‌های گرافیک قدرتمند و کم‌مصرف در تراشه‌های خود استفاده کند.

این شراکت بیشتر بر روی تراشه‌های اگزینوس متمرکز خواهد بود. همانطور که احتمالا می‌دانید، تعداد زیادی از گوشی‌های سامسونگ از تراشه‌های اگزینوس بهره می‌برند و حتی پرچم‌داران این شرکت هم عمدتا مبتنی بر همین تراشه‌ها هستند و فقط مدل‌های مربوط به آمریکای شمالی از تراشه‌های ساخت کوالکام استفاده می‌کنند. این همکاری نشان می‌دهد که سامسونگ می‌خواهد عملکرد گرافیک تراشه‌های خود را بهبود ببخشد زیرا در مقایسه با نمونه‌های ساخت کوالکام، معمولا عملکرد ضعیف‌تری دارند.

این همکاری برای AMD قابل توجه است زیرا این شرکت در سال ۲۰۰۹ سیستم گرافیکی Imageon را به کوالکام فروخت و از کسب‌وکار بخش موبایل خارج شد. کوالکام سپس با بهره‌گیری از این سیستم، چیپ گرافیک Adreno را توسعه داد که توان گرافیک بیشتر گوشی‌های اندرویدی فعلی را تامین می‌کند.

لازم به ذکر است که دقیقا ۴ سال پیش، سامسونگ خبر همکاری خود با شرکت طراحی تراشه ARM را برای همین هدف مشابه اعلام کرد. هنوز معلوم نیست که چرا سامسونگ برای بخش گرافیک دیگر قصد همکاری با ARM ندارد (که به تازگی معماری جدیدی برای چیپست‌های گرافیک معرفی کرده است). این احتمال وجود دارد که سامسونگ از همکاری خود با ARM رضایت کافی نداشته و شاید هم AMD توانسته شرایط بهتری را برای این همکاری پیشنهاد دهد.

با این وجود، باید بگوییم که تاثیرگذاری این همکاری در آینده‌ی نزدیک دیده نمی‌شود زیرا بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید در تراشه‌ها نیازمند صرف وقت زیادی است. اما در هر صورت، سامسونگ و AMD می‌توانند از این شراکت تا حد زیادی بهره‌مند شوند زیرا از یک طرف سامسونگ می‌تواند از تکنولوژی‌های پیشرفته AMD در زمینه‌ی گرافیک استفاده کند و از طرفی دیگر هم AMD بدون اینکه نیازی به ساخت تراشه‌ها داشته باشد، می‌تواند مبلغ مربوط به حق امتیاز طراحی آن‌ها را دریافت کند.

منبع: Android Authority

The post تکنولوژی گرافیک AMD روانه‌ی تراشه‌های اگزینوس سامسونگ می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala