امروزه بسیاری از پرچمداران اندرویدی، در مدل‌های پایه با حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی عرضه می‌شود. در این بین، پرچمداران کنونی اپل یعنی دو گوشی آیفون XS و XS Max، حتی مدلی با حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی ندارند و به جای آن، نسخه پایه ۶۴ گیگابایتی و سپس نسخه بعدی ۲۵۶ گیگابایتی است. اما به نظر می‌رسد این شرایط در عرضه آیفون‌های امسال تغییر خواهد کرد و تمامی مدل‌های آیفون XI با حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی عرضه می‌شوند.

منظورمان از تمامی مدل‌های آیفون XI این است که هم آیفون XI، هم آیفون XI مکس و هم گوشی که جایگزین آیفون XR می‌شود، در نسخه پایه، حافظه ۱۲۸ گیگابایتی دارند. دو برابر شدن حافظه داخلی نسخه پایه، احتمالا به فروش بیشتر آن خواهد انجامید و افراد بیشتری سراغ این مدل می‌روند به جای مدل‌های گران‌تر که حافظه داخلی بیشتری دارند.

آیفون ۲۰۱۹ که در حال حاضر با نام آیفون XI شناخته می‌شود و انتظار داریم آیفون ۱۱ تلفظ شود، قرار است دارای سه دوربین باشد و این دوربین‌ها در یک محفظه مربعی شکل در بخش پشتی گوشی قرار می‌گیرند. این اولین بار است که شاهد چنین تغییر بزرگی در بخش پشتی آیفون هستیم و عکس‌های زیر نیز به خوبی طراحی جدید آیفون XI را نشان می‌دهند.

در هر صورت، این افزایش حافظه داخلی نسخه‌های پایه، خبرهای خوب دیگری را هم به همراه دارد. این یعنی احتمالا رده بالاترین آیفون XI قرار است با حافظه داخلی یک ترابایتی عرضه شود! در حال حاضر و بین محصولات اپل، تنها آیپد پروهای جدید هستند که مدلی با حافظه داخلی یک ترابایتی دارند اما این تبلت‌ها همچنان مدل‌های ۶۴ گیگابایتی نیز دارند. در هر صورت، چیزی حدود چهار ماه تا معرفی آیفون‌های بعدی باقی مانده و امیدواریم در این زمان باقی مانده، خبرها و شایعات، معرفی آیفون جدید را برای ما اسپویل نکنند! شما درباره آیفون XI چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala