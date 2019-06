سامسونگ مشغول توسعه شبکه ۶G است

شبکه‌های اینترنت ۵G همچنان در حال راه‌اندازی هستند و برای اینکه در سرتاسر جهان همه‌گیر شوند، چند سال دیگر باید صبر کنیم. ولی این موضوع باعث نمی شود که سامسونگ نسل بعدی شبکه موبایل موسوم به ۶G را فراموش کند و از همین حالا تحقیقات مربوط به آن را آغاز کرده است.

روز گذشته، سامسونگ رسما تایید کرد که تیم تحقیق ارتباطات را بعد از راه‌اندازی اولیه شبکه ۵G گسترش داده است. این تیم بخشی از مرکز تحقیقات پیشرفته در زمینه‌ی ارتباطات است که به تازگی تشکیل شده و آن‌ها زیر نظر بخش تحقیق و توسعه سامسونگ در سئول انجام وظیفه می‌کنند.

راه‌اندازی اینترنت ۶G چندین سال دیگر طول می‌کشد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، شرکت‌های بزرگ فناوری از نفرات زیادی در زمینه‌ی تحقیق و توسعه بهره می‌برند و این افراد در حوزه‌های فناوری‌های نوین فعالیت می‌کنند تا شرکت مذکور همواره برای تکنولوژی‌های تازه‌نفس حرف زیادی برای گفتن داشته باشد. در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم که فناوری ۵G هم هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد و به همین خاطر راه‌اندازی نسل بعدی آن یعنی ۶G چندین سال دیگر طول می‌کشد.

