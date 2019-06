بسیاری از کاربران گوشی‌های هوشمند وقتی که گجت موردنظر را به شارژر وصل می‌کنند، بعد از رسیدن شارژ به ۱۰۰ درصد آن را از شارژر جدا می‌کنند و کاربران آیفون‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستند. اما در iOS 13 در برخی موارد شارژ آیفون حداکثر به ۸۰ درصد می‌رسد زیرا اپل با این ترفند می‌خواهد عمر باتری آیفون را افزایش دهد.

فواید رویکرد جدید iOS 13

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش عمر باتری آیفون و در کل گوشی‌های هوشمند، شارژ شبانه آن‌ها است. زمانی که آیفون مبتنی بر iOS 12 یا قدیمی‌تر را به صورت شبانه به شارژر وصل می‌کنید، با این کار شارژ باتری برای ساعات متمادی بر روی ۱۰۰ درصد باقی می‌ماند و این موضوع فشار زیادی بر آن وارد می‌کند. همچنین گرمای تولید شده هم برای باتری بسیار مضر است.

حالا اپل برای اینکه بتواند این مشکل را حل کند، به‌صورت پیش‌فرض در iOS 13 قابلیت Optimized Battery Charging را فعال کرده است. این مشخصه، فرایند شارژ را بعد از رسیدن به ۸۰ درصد متوقف می‌کند و البته با توجه به نحوه استفاده شما از گوشی و مثلا تنظیم آلارم، قبل از اینکه بخواهید آیفون را از برق بیرون بکشید دوباره فرایند شارژ ادامه می‌یابد تا به ۱۰۰ درصد برسد. چنین کاری تاثیر بسزایی در افزایش عمر باتری دارد.

غیرفعال کردن این مشخصه امکان‌پذیر است

اول از همه باید بگوییم که شاید برنامه مشخصی برای شارژ و استفاده از آیفون نداشته باشید و در ضمن تا آیفون بتواند الگوی مصرف شما را تشخیص بدهد، مدتی طول می‌کشد و این یعنی شاید بارها صبح قبل از رفتن به سر کار با شارژ ۸۰ درصدی آیفون خود روبرو شوید. به همین خاطر اگر تمایلی به بهره‌گیری از این مشخصه ندارید، به‌راحتی می‌توانید آن را غیرفعال کنید.

برای این کار، در بخش تنظیمات بر گزینه Battery ضربه بزنید. بعد از آن Battery Health و Optimized Battery Charging را انتخاب کنید و در نهایت در منوی به نمایش درآمده، بر گزینه‌ی Turn Off ضربه بزنید. انتخاب گزینه‌ی Turn Off Until Tomorrow هم برای یک شب این قابلیت را غیرفعال می‌کند.

