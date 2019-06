دو روز قبل شرکت‌های اوپو و شیائومی در دو ویدیو جداگانه از مدل اولیه گوشی‌های مجهز به دوربین زیر نمایشگر رونمایی کردند. با وجود اینکه این ویدیوها بسیار کوتاه بودند و کیفیت پایینی داشتند، ولی در هر صورت موفق شدند سروصدای زیادی راه بیندازند. چنین دوربین‌هایی بدون شک روانه‌ی بازار می‌شوند، ولی در سال جاری نباید انتظار تعبیه آن‌ها را در گوشی‌های هوشمند داشته باشیم.

اگرچه نمونه‌هایی که در این ویدیوها نشان داده شده‌اند، در مراحل اولیه قرار ندارند ولی این فناوری برای نهایی شدن نیازمند صرف زمان زیادی است تا آماده‌ی تولید انبوه شوند. یکی از کاربران توییتر به نام Ice Universe که در ارائه‌ی گزارش‌های موثق در حوزه‌ی تکنولوژی ید طولایی دارد، می‌گوید که در سال جاری چنین گوشی‌هایی روانه‌ی بازار نمی‌شوند و شرکت‌ها در عوض ترجیح می‌دهند که این فناوری را تا اطلاع ثانوی بهبود ببخشند.

او همچنین می‌گوید که حفره نمایشگر به این زودی‌ها عرصه را ترک نمی‌کنند ولی آنقدر کوچک می‌شوند تا قطر آن‌ها نهایتا به ۱ میلی‌متر برسد. به گفته‌ی او، این فرایند بین ۱ تا ۲ سال طول می‌کشد. برای مقایسه، باید بگوییم که دوربین سلفی گلکسی اس ۱۰ در یک حفره ۵ میلی‌متری تعبیه شده و ظاهرا نمایشگر گلکسی نوت ۱۰ از حفره کوچک‌تری بهره می‌برد.

دوربین زیر نمایشگر یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی شرکت‌های سازنده در چند سال اخیر محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که ایده‌ی اصلی مربوط به دوربین زیر نمایشگر اصلا جدید نیست و از بیش از ۱۰ سال پیش پتنت‌های متعددی در مورد این ایده به ثبت رسیده است. در چند سال گذشته، محدودیت‌های حوزه تکنولوژی جلوی اجرای این فناوری را می‌گرفتند اما با پیشرفت فناوری و کاهش هزینه‌های ساخت، کمپانی‌ها حالا می‌توانند چنین ایده‌ی جذابی را عملی کنند.

ما قبلا کاربردهای سطح پایین تعبیه دوربین در زیر نمایشگر به شکل حسگر اثر انگشت را دیده‌ایم. حسگر اثر انگشت اپتیکال در حقیقت سنسور دوربین CMOS است که زیر نمایشگر قرار گرفته ولی تفاوت‌های زیادی با دوربین سلفی دارد. اول از همه اینکه حسگر اثر انگشت نیازی به لنز ندارد و فقط برای ثبت تصویر انگشت قرار گرفته بر نمایشگر تعبیه شده است. اما یک دوربین زیر نمایشگر به لنز نیاز دارد و باید بتواند به‌خوبی بتواند از محیط اطراف عکس ثبت کند.

یکی از روش‌های هوشمندانه برای این موضوع، بهره‌گیری از نمایشگر به‌عنوان لنز است. این همان کاری است که شیائومی برای دوربین زیر نمایشگر خود انجام داده و به‌نظر می‌رسد اوپو و دیگر شرکت‌ها هم بر مبنای همین ایده کار خود را انجام می‌دهند. برای عملی کردن این موضوع، شیائومی قسمتی از نمایشگر اولد را شفاف کرده است. زمانی که دوربین سلفی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، محتوای معمول به نمایش در می‌آید اما زمانی که می‌خواهید عکس سلفی ثبت کنید، قسمت شفاف نمایشگر وارد عمل می‌شود و به‌عنوان لنز انجام وظیفه می‌کند. چنین ایده‌ای تنها برای نمایشگرهای اولد اجرایی می‌شود و همین موضوع مانعی برای اجرای گسترده‌ی این قابلیت محسوب می‌شود.

یکی از چالش‌های در طراحی یک دوربین زیر نمایشگر موضوع باکیفیت بودن عکس‌های نهایی است زیرا یک نمایشگر شفاف هیچ شباهتی به لنز واقعی و محدب دوربین‌ها ندارد. البته شیائومی وعده داده که با این تکنولوژی در مقایسه با ایده‌ی حفره نمایشگر می‌تواند عکس‌های باکیفیت‌تر و شفاف‌تری ثبت کند. در هر صورت بهتر است که صبر کنیم تا ببینیم که آیا شرکت‌ها با بهره‌گیری از این تکنولوژی می‌توانند وعده‌های خود را عملی کنند یا نه.

