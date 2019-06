گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ سامسونگ از معدود پرچم‌داران جدیدی هستند که همچنان از جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری بهره می‌برند. اما حالا، بر اساس تصاویر رندری که به تازگی از گلکسی نوت ۱۰ منتشر شده و همچنین گزارش‌های مختلف، ظاهرا دیگر نباید انتظار تعبیه این پورت را در بدنه‌ی گوشی مذکور داشته باشیم.

در این رندرها که از طرف اکانت توییتر OnLeaks و سایت ۹۱Mobiles منتشر شده‌اند و در این زمینه سابقه‌ی خوبی دارند، شاهد طراحی گلکسی نوت ۱۰ در زوایای مختلف هستیم. طبق این تصاویر، در لبه‌ی پایینی قلم S-Pen، پورت USB-C و حفره‌های مربوط به اسپیکر قرار دارند. در لبه‌ی سمت چپ هم دکمه‌های پاور و تنظیم صدا قرار دارد و با توجه به یک‌دست بودن لبه‌ی سمت راست، ظاهرا گلکسی نوت ۱۰ از دکمه بیکسبی بهره نمی‌برد.







از دیگر ویژگی‌های قابل توجه در طراحی این گوشی، باید به قرار گرفتن حفره دوربین سلفی در مرکز بخش فوقانی نمایشگر اشاره کنیم. برای یادآوری، باید بگوییم که حفره نمایشگر گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ در سمت راست بخش فوقانی قرار دارند. در ضمن در بخش پایینی و فوقانی هم حاشیه‌ی بسیار باریکی توجه را جلب می‌کنند.

در پنل پشتی، بر خلاف گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ که دوربین‌ها به‌صورت افقی تعبیه شده‌اند، چینش دوربین سه‌گانه گلکسی نوت ۱۰ به‌صورت عمودی است و احتمالا مانند دیگر پرچم‌داران شاهد ترکیب دوربین‌های معمولی، اولترا واید و تله‌فوتو خواهیم بود.

در ارتباط با ویژگی‌های سخت‌افزاری این گوشی هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم ولی با توجه به سابقه سامسونگ، می‌توانیم انتظار بهره‌گیری این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ یا اگزینوس ۹۸۲۰، حداقل ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر را داشته باشیم.

دانلود mp4

هنوز چند ماهی تا عرضه‌ی این گوشی فاصله داریم و حتی اگر این رندرها صحت داشته باشند، در این مدت سامسونگ می‌تواند تغییراتی را بر طراحی آن اعمال کند. در هر صورت، شما در مورد گلکسی نوت ۱۰ بدون جک هدفون چه فکر می‌کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

The post جدیدترین رندر گلکسی نوت ۱۰ فقدان جک هدفون را نشان می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala