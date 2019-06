گوشی نوکیا ۲.۲ با قیمت ۱۰۰ دلار معرفی شد

دقایقی قبل شرکت HMD Global در هند از گوشی بسیار ارزان‌قیمت نوکیا ۲.۲ رونمایی کرد. این گوشی از تراشه Helio A22 مدیاتک و نمایشگر ۵.۷۱ اینچی دارای رزولوشن ۷۲۰p و بریدگی قطره‌ای شکل بهره می‌برد.

از دیگر مشخصه‌های این گوشی، می‌توانیم به دکمه اختصاصی برای گوگل اسیستنت، دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی، پشتیبانی از کارت حافظه microSD، بلوتوث ۴.۲ و باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم. این گوشی از قابلیت تشخیص چهره مبتنی بر نرم‌افزار پشتیبانی می‌کند و در ضمن عضوی از پروژه اندروید وان محسوب می‌شود. در حقیقت، با توجه به قیمت پایه ۱۰۰ دلاری این گوشی، نوکیا ۲.۲ در حال حاضر ارزان‌ترین گوشی عضو پروژه اندروید وان است.

مانند دیگر گوشی‌های شرکت HMD، این گجت هم تا سه سال به‌صورت ماهانه آپدیت‌های امنیتی را دریافت می‌کند و در ضمن حداقل اندروید Q هم برای آن عرضه می‌شود. مدل پایه نوکیا ۲.۲ که مبتنی بر ۲ گیگابایت حافظه رم و ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی است، با قیمت ۱۰۰ دلار روانه‌ی بازار می‌شود و برای خرید مدل مجهز به ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی باید ۱۱۵ دلار بپردازید.HMD می‌گوید که این قیمت‌ها فقط تا پایان ماه جاری پابرجا است و بعد از آن، قیمت این مدل‌ها به ترتیب به ۱۱۰ دلار و ۱۲۵ دلار می‌رسد. فروش این گوشی از تاریخ ۱۱ ژوئن آغاز می‌شود و هنوز معلوم نیست که آیا در دیگر بازارها هم عرضه می‌شود یا نه.

