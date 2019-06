قابلیت لمس سه‌بعدی یا ۳D Touch با آیفون ۶ اس و ۶ اس پلاس معرفی شد که در حقیقت، نمایشگر با تشخیص سطوح مختلف فشار انگشت کاربر می‌تواند امکانات بیشتری را ارائه دهد. از آن زمان تا حالا، تمام آیفون‌ها (به غیر از آیفون XR و آیفون SE) همراه با این قابلیت عرضه شده‌اند ولی با بررسی قابلیت‌های iOS 13 به نظر می‌رسد که اپل بالاخره از موفقیت این مشخصه قطع امید کرده است.

البته باید بگوییم که جای خالی این قابلیت برای طرفداران پروپاقرص آن چندان احساس نمی‌شود زیرا مانند آیفون XR، در iOS 13 هم لمس طولانی جایگزین این مشخصه شده است و این یعنی اپل دیگر نیازی به ساخت نمایشگرهای خاص حساس به فشار ندارد.

چنین اقدامی از جانب اپل بسیار منطقی به‌نظر می‌رسد زیرا از آیفون X به بعد، اپل به بهره‌گیری از نمایشگرهای کم‌حاشیه روی آورده و در ضمن این شرکت خواستار کاهش ضخامت نمایشگر هم هست و چنین خواسته‌هایی منجر به افزایش قیمت نمایشگر آیفون‌ها شده است. ارائه‌ی قابلیت لمس سه‌بعدی منجر به افزایش ضخامت نمایشگر و از این مهم‌تر افزایش هزینه‌های ساخت می‌شود و از آنجایی که این قابلیت در طی این سال‌ها آنچنان که باید و شاید مورد استقبال گسترده کاربران قرار نگرفته، اپل هم نهایتا تصمیم گرفته آن را کنار بگذارد و در این بین درآمد حاصل از فروش آیفون هم افزایش پیدا می‌کند.

منبع: GSM Arena

The post در iOS 13 خبری از قابلیت لمس سه‌بعدی نیست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala