در بین شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند، وضعیت سونی و HTC تقریبا از تمام رقبا وخیم‌تر است. در این میان سونی یک کمپانی بسیار بزرگ محسوب می‌شود که بخش موبایل قسمت کوچکی از آن به حساب می‌آید و به دلایل مختلف هنوز نمی‌خواهند تولید گوشی‌های جدید را متوقف کنند. اما وضعیت کل شرکت HTC چندان ایدئال نیست و گویا آن‌ها به هر قیمتی فقط می‌خواهند در بازار گوشی‌های هوشمند حضور داشته باشند و هنوز معلوم نیست که مدیران این شرکت چه چشم‌اندازی برای فعالیت در این حوزه متصور هستند. در همین حال، به‌نظر می‌رسد که شرکت HTC قرار است هفته آینده از گوشی جدید خود رونمایی کنند.

طبق اعلام HTC، این گوشی ۴ روز دیگر در تاریخ ۱۱ ژوئن معرفی می‌شود.

HTC در سال جاری هنوز گوشی مرسوم جدید معرفی نکرده است. در رابطه با این گوشی اطلاعات زیادی نداریم و فقط چند بار بنچمارک‌های مربوط به آن در AnTuTu و Geekbench رویت شده است؛ البته ثبت بنچمارک برای گوشی‌هایی که شاید هیچوقت روانه‌ی بازار نشوند، موضوع چندان عجیبی نیست. اگر گوشی هوشمندی که قرار است هفته آینده معرفی شود همین مواردی باشد که بنچمارک آن‌ها ثبت شده، پس بدون شک طرفداران این برند بار دیگر ناامید خواهند شد.

این گوشی که از شماره مدل ۲Q7A100 بهره می‌برد، از اسنپ‌دراگون ۷۱۰ و ۶ گیگابایت حافظه رم و نمایشگر ۶ اینچی FHD+ و باتری ۳۹۳۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. طبق صفحه HTC در فیسبوک، این گوشی ۴ روز دیگر در تاریخ ۱۱ ژوئن معرفی می‌شود و شاید تنها گوشی معمولی این شرکت برای سال جاری باشد. در ضمن به‌نظر می‌رسد مدیران این شرکت علاقه‌ی زیادی به گوشی‌های بلاک‌چین پیدا کرده‌اند زیرا باید انتظار معرفی نسل دوم Exodus تا چند ماه آینده را هم داشته باشیم.

