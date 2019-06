طبق گزارش روزنامه فایننشال تایمز، گوگل در حال مذاکره با دولت ترامپ برای بهره‌گیری از معافیت بلندمدت تحریم هواوی است با این استدلال که سیستم‌عامل اختصاصی این شرکت برای امنیت ملی آمریکا یک تهدید محسوب می‌شود. به گزارش منبع این روزنامه، گوگل این بحث را مطرح کرده که اگر هواوی نتواند از جدیدترین امکانات اندروید بهره ببرد، به ناچار باید از انشعابی از اندروید استفاده کند و چنین موضوعی گوشی‌های هواوی را تا حد زیادی در معرض هک و نفوذ قرار می‌دهند.

گوگل برای متقاعد کردن مقامات دولت آمریکا برای اثبات این نگرانی کار سختی در پیش دارد.

بعد از امضای فرمان تحریم هواوی از طرف دونالد ترامپ، گوگل مانند دیگر شرکت‌های آمریکایی از ارتباط تجاری با این شرکت منع شده است. این یعنی در بلند مدت گوگل نمی‌تواند سرویس‌های خود را برای گوشی‌های هواوی ارائه دهد. اما در کوتاه مدت، این شرکت معافیتی دریافت کرده تا بتواند آپدیت‌های نرم‌افزاری را برای گوشی‌های این شرکت عرضه کند.

البته از آنجایی که هواوی هیچوقت نتوانسته گوشی‌های خود را به‌صورت گسترده در بازار آمریکا عرضه کند، احتمالا گوگل برای متقاعد کردن مقامات دولت آمریکا برای اثبات این نگرانی کار سختی در پیش دارد. اگرچه روزنامه فایننشال تایمز به جزییات این استدلال اشاره‌ای نکرده، ولی حدس زدن جزییات آن کار چندان سختی نیست و احتمالا شامل این موارد است

گام اول: هواوی شاخه‌ای از اندروید که فاقد سرویس‌های گوگل است، منتشر می‌کند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سرویس‌ها Google Play Protect است که به‌صورت خودکار گجت را برای یافتن بدافزار، ویروس و دیگر تهدیدهای امنیتی اسکن می‌کند. علاوه بر این، بسیاری از کاربران معمولا اپلیکیشن‌های اندروید را از طریق پلی استور دانلود می‌کنند که گوگل برای این موارد بررسی‌های امنیتی گسترده‌ای را انجام می‌دهد.

گام دوم: هواوی شرکت بسیار بزرگی است و میلیون‌ها گوشی مبتنی بر این نسخه خاص از اندروید را روانه‌ی بازار می‌کند ولی از آنجایی که امنیت پایین‌تری دارند، هک می‌شوند و مورد هجوم بدافزارها قرار می‌گیرند.

گام سوم: فردی در آمریکا ناخواسته اطلاعات حساسی را به فرد دیگری که کاربر یکی گوشی‌های هواوی است، ارسال می‌کند. حتی اگر برای ارسال این اطلاعات از برنامه‌های دارای رمزگذاری دو طرفه استفاده شده باشد، وقتی که گوشی مقصد هک شده باشد این اطلاعات هم در معرض خطر قرار می‌گیرند.

گام چهارم: در نهایت با توجه به این روند، امنیت ملی آمریکا در خطر می‌افتد.

برخی می‌گویند که هواوی به‌زودی با دولت آمریکا به توافق می‌رسد و تمام این قضایا فیصله پیدا می‌کنند. در حال حاضر که چنین چشم‌اندازی دیده نمی‌شود و روزبه‌روز این کلاف هم پیچیده‌تر می‌شود. هواوی در حال حاضر بعد از سامسونگ بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی‌های هوشمند در جهان است و اگر این شرکت بخواهد به‌سرعت سیستم‌عامل اختصاصی خود را عرضه کند، اوضاع بسیار پیچیده می‌شود.

هواوی اعلام کرده که خیلی زود می‌تواند سیستم‌عامل اختصاصی خود را منتشر کند. معلوم نیست که آیا این سیستم‌عامل همان اندروید فاقد سرویس‌های گوگل است یا اینکه این شرکت به‌طور کلی چیز دیگری را عرضه خواهد کرد. مانند دیگر موارد مربوط به این اوضاع پیچیده، در این مورد هم اطلاعات ضدونقیض زیادی وجود دارد.

حتی اگر استدلال گوگل در مورد تهدید امنیت ملی آمریکا را جدی نگیریم، عدم همکاری با شرکت بزرگی مانند هواوی، ضرر هنگفتی برای شرکت‌های آمریکایی به همراه دارد. در گزارش خبرگزاری بلومبرگ آمده که مقامات هواوی‌ هنوز با دولت آمریکا به‌صورت مستقیم مذاکره را آغاز نکرده‌اند و می‌خواهند ببینند که مذاکرات گوگل با آن‌ها به کجا خواهد رسید. این یعنی ظاهرا گوگل به‌عنوان واسطه بین هواوی‌ و دولت آمریکا در حال فعالیت است. در هر صورت اگر این تحریم هرچه زودتر برداشته نشود، هواوی‌ با عواقب بسیار سهمگین‌تری روبرو خواهد شد.

